Mobilità sostenibile con le E-Bike Tour alla scoperta del territorio

San Lazzaro sempre più attenta alla mobilità sostenibile tanto che nella centrale via Jussi ha aperto i battenti un vero paradiso per ciclisti. Lo store E-Bike Travel, che tratta ciclismo e bici elettriche da anni, non è, però solo un’attività commerciale: è un team di persone che fornisce assistenza a 360 gradi, dal noleggio alle riparazioni, dalle manutenzioni all’organizzazione di brevi tour in sella alle e-bike alla scoperta dei territori circostanti e non solo.

"Noi crediamo in una mobilità alternativa, in un modo diverso di vivere la quotidianità ed il tempo libero, in uno stile di vita più etico e responsabile che ci permetta di migliorare la qualità dell’aria che respiriamo, di risparmiare tempo e denaro e regalarci una forma fisica migliore - spiegano i fondatori -. Noi crediamo che la bicicletta elettrica sia lo strumento ideale per perseguire questi obiettivi offrendo i migliori prodotti disponibili sul mercato, i più performanti, i più affidabili, quelli con il migliore rapporto qualitàprezzo, allo sportivo sempre in cerca di adrenalina, a chi vuole muoversi in città in modo più rapido e snello e a chiunque desideri vivere le vacanze in modo diversi, raggiungendo luoghi incantevoli e vivendo emozioni irripetibili".

Ed in quest’ottica, infatti, si inseriscono le tante esperienze che E-Bike Travel offre sul territorio: "Uno dei nostri obiettivi è quello di portare il cliente alla scoperta del territorio che ci circonda attraverso la mobilità sostenibile. Abbiamo in questo senso già preso contatti anche con gli agriturismi e le tante realtà a chilometro zero dell’area del sanlazzarese per organizzare presso di loro alcune tappe dei nostri tour".