Mobilità sostenibile. In Galleria Cavour c’è Byd

L’eccellenza della mobilità sostenibile sbarca nel cuore di Bologna: il colosso cinese Byd ha inaugurato un nuovo showroom in Galleria Cavour, scegliendo il gruppo Gran Prix come partner. Un traguardo importante, che segna un passo avanti nella diffusione dell’elettrico in Italia: i clienti avranno infatti la possibilità di scoprire da vicino le soluzioni innovative di Byd e contribuire attivamente a un futuro più sostenibile.

"Per noi è motivo di orgoglio essere coinvolti in una partnership così importante, in perfetta linea con la filosofia di Green Energy", afferma Bruno Belgioco, ceo di Grand Prix. Il gruppo è presente nel mercato dell’automotive da 30 anni, radicato nel territorio emiliano romagnolo con la vendita di auto nuove e con 16 filiali in tutta Italia nel mercato dell’auto usata. L’unione con Byd è in linea con le loro priorità: Gran Prix da tempo è impegnato nell’adozione di soluzioni sostenibili, con investimenti significativi nelle energie rinnovabili, riducendo così le emissioni di Co2 dei propri saloni.

Byd (acronimo di "Build Your Dreams") – come ha raccontato Alessandro Grosso, Country manager Byd durante l’inaugurazione – ha l’obiettivo ambizioso di contribuire alla riduzione della temperatura globale di un grado entro tre anni, attraverso la diffusione della mobilità elettrica. In Cina, infatti, il 70% delle auto in circolazione è elettrico, con un impatto positivo sulla qualità dell’aria rispetto a dieci anni fa.

Dal 1995 la multinazionale cinese high tech, fondata nel 1995 dal chimico e imprenditore Wang Chuan-Fu, utilizza le più avanzate innovazioni tecnologiche. In quasi tre decenni di crescita esponenziale, l’azienda ha sviluppato oltre trenta parchi industriali in sei continenti, giocando un ruolo chiave in settori strategici come elettronica, trasporti ferroviari, automotive ed energie rinnovabili.

Nel 2024 hanno poi raggiunto un traguardo storico: il superamento di Tesla nelle vendite di veicoli elettrici nel corso dell’ultimo trimestre. Un risultato reso possibile grazie a un’incessante attività di ricerca e sviluppo, supportata da un team di oltre 110.000 ingegneri, che ogni giorno genera in media 32 nuovi brevetti. É chiaro dunque che l’apertura di uno showroom di questo tipo in città rappresenti un enorme passo in avanti nella mobilità sostenibile bolognese, contribuendo ad un futuro sempre più green.

Alice Pavarotti