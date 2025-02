Mobilità volontaria, accordo alla Datalogic

È stato raggiunto ieri l’accordo tra l’azienda Datalogic e i rappresentanti sindacali dei dipendenti. L’accordo coinvolge due società del gruppo, Datalogic Srl e Datalogic Spa: al centro della trattativa c’è la mobilità volontaria incentivata di 47 dipendenti delle sedi di Lippo di Calderara e di Monte San Pietro. L’intesa prevede una retribuzione di 24 mensilità per i dipendenti che hanno dai 50 anni in su e di 19 mensilità per gli under 50, con tre mensilità aggiuntive in entrambi i casi per chi dà la disponibilità a lasciare l’azienda nel primo mese dell’accordo.

"Siamo soddisfatti – commenta Roberto Bedetti della Fiom Cgil – che la mobilità sia basata esclusivamente sulla volontarietà. E terremo alta la guardia sulla situazione aziendale e sugli investimenti sul territorio".

Ieri mattina tra Datalogic e i sindacati era stato istituito, appunto, un tavolo di confronto per avviare la procedura che porti a 47 uscite volontarie incentivate dei lavoratori delle sedi di Monte San Pietro e Lippo di Calderara. In particolare, nella sede di Monte San Pietro si era tenuta un’assemblea sindacale dei dipendenti, che era stata seguita da un’ulteriore assemblea on line. Gli ultimi mesi, per Datalogic, sono stati segnati da una forte dialettica sindacale. La società bolognese, che ha la sede principale a Lippo di Calderara, è stata oggetto di numerosi scioperi per la vertenza sul rinnovo dell’integrativo, scaduto nel 2018.

Gli scioperi hanno riguardato anche la sede di Cologno Monzese (Milano). Nei loro comunicati i sindacati hanno più volte puntato il dito sulla "situazione aziendale caratterizzata da un costante calo di fatturato e commesse", ricordando il "continuo ricorso agli ammortizzatori sociali e la mancanza di un piano industriale credibile", con conseguente "preoccupazione per possibili ricadute sui livelli occupazionali".

Questa iniziativa, sottolineano fonti vicine all’azienda, nasce dopo aver riscontrato da parte di alcuni dipendenti la disponibilità di valutare percorsi di uscita. Ciò consentirebbe non solo a chi lo desidera di perseguire nuove scelte di vita, ma costituirebbe anche un’opportunità per l’azienda di rafforzare la sua competitività in un contesto di mercato in continua evoluzione.

Il 2023, per Datalogic, di proprietà della famiglia Volta, si era chiuso con 536,6 milioni di ricavi (118 in meno del 2022) e con un utile di 9,5 milioni (-68,5%). Al 31 dicembre di quell’anno il gruppo contava 2.910 dipendenti in tutto il mondo. Nei primi nove mesi del 2024 i ricavi sono scesi di un ulteriore 9,2%. Intanto prosegue la partita dell’integrativo aziendale, scaduto nel 2018. Il 17 febbraio prossimo è convocato un nuovo tavolo per discuterne.

p. l. t.