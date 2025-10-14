Nuovo Dall’Ara ai ‘privati’

Mobilitazione delle scuole per la giornata della pace
14 ott 2025
GIORGIA DE CUPERTINIS
Cronaca
In un momento in cui le giovani generazioni assistono quotidianamente a immagini di guerra, le scuole del territorio si uniscono all’amministrazione comunale per promuovere la cultura della pace. È con questo spirito che gli studenti scenderanno in piazza in occasione di ‘Zola per la Pace’, una giornata di mobilitazione che riunirà le scuole nel segno della condivisione.

Si partirà venerdì alle 9,15, con l’intitolazione del Giardino della Pace a Ponte Ronca. A seguire, partendo da ogni scuola, quattro cortei sfileranno per le strade fino a raggiungere la piazza del Municipio alle 11.30. Durante la manifestazione, gli studenti di ogni ordine e grado porteranno il loro contributo, con canti, poesie, piccoli manufatti e flash mob: ogni classe farà dono del suo contributo, nel grande palco allestito davanti alla sede municipale.

"Sarà una giornata speciale per la nostra comunità – sottolinea il sindaco Davide Dall’Omo in un video dedicato all’iniziativa –. Non sarà soltanto una passeggiata: ogni passo sarà un messaggio, ogni cartellone un pensiero e ogni voce un segno di speranza. Perché camminare per la pace significa ricordare che il mondo cambia solo se qualcuno decide di fare il primo passo".

g. d. c.

