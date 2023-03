Mobilitazione in città Dal presidio Tper al corteo serale: "Sciopero ovunque"

Giornata di scioperi, oggi, per l’8 marzo. ‘Non una di meno’ chiama per il settimo anno consecutivo allo sciopero globale transfemminista in moltissime città italiane. In connessione con mobilitazioni in tutto il mondo, in particolare con la lotta che stanno portando avanti le donne iraniane al grido di ‘Donna, vita, libertà!’, anche in Italia donne e persone Lgbtqia+ scenderanno nelle strade contro la violenza maschile e ogni forma di violenza di genere. A Bologna la giornata comincerà con un presidio dalle 8 alle 10 davanti alla biglietteria Tper in via Marconi a sostegno delle lavoratrici esternalizzate "in lotta contro gli attacchi ai diritti sindacali e contro le condizioni di lavoro imposte dalla ditta Holacheck a cui Tper ha appaltato il servizio delle biglietterie". La giornata proseguirà alle 10 in piazza Maggiore con gli interventi delle attiviste, anche da altre parti del mondo. La mattinata sarà arricchita da una mostra organizzata da donne iraniane, da laboratori, performance, e diversi banchetti informativi, tra cui quello della Casa delle donne per non subire violenza di Bologna. Alle 16 è previsto un pre-concentramento studentesco in piazza Verdi, e alle 17 il ritrovo in Piazza XX Settembre, da dove partirà (alle 18) il corteo che si concluderà in Piazza Maggiore. "Scioperiamo ovunque. Rendiamo visibile la violenza che colpisce le nostre vite. Se le nostre vite non valgono, noi ci fermiamo", è lo slogan coniato da Non una di meno.