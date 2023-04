Modà: "Cantiamo di noi e del nostro male oscuro"

di Pierfrancesco Pacoda

Come avveniva con il rock progressive degli anni ’70, sempre più artisti della scena pop subiscono la fascinazione dell’orchestra, delle sezioni di archi che rendono più suggestiva, sottolineandone la vocazione melodica, la propria musica. Come i Modà del cantante Francesco ‘Kekko’ Silvestre, 20 anni di carriera festeggiati nell’ultimo Festival di Sanremo, con il brano ‘Lasciami’ che si esibiscono, accompagnati da una formazione orchestrale, questa sera alle 21 al Teatro Europauditorium (piazza Costituzione, repliche il 29 e 30 maggio).

Silvestre, siete tornati a Sanremo dopo dieci anni. Sempre la stessa ansia da palco?

"Molto meno. La tensione c’è, è innegabile, ma quest’anno siamo arrivati a Sanremo senza dover necessariamente dimostrare di essere all’altezza della fama. Dieci anni fa venivamo da tanti successi da classifica, c’erano aspettative enormi. Adesso siamo saliti sul palco con il solo desiderio che il nostro messaggio, quello di ‘Lasciami’, la canzone in gara, arrivasse davvero a tutti".

Un messaggio che riguarda un tema certo non così accomodante come vorrebbe il Festival...

"Sì, ma purtroppo tremendamente attuale, dilagante. La depressione è uno dei mali più terribili, oscuri, del nostro tempo. E non è accettata da chi ne soffre. È la malattia della vergogna e inizialmente così è stato anche per me. Ma ho pensato che il riscatto, il percorso verso il superamento di questa condizione dovesse essere condiviso, anche per aiutare chi ne è affetto a uscirne".

Così è stato, secondo lei?

"A giudicare da quello che quotidianamente ci dicono ai concerti i nostri ascoltatori, sì. Noi abbiamo fatto un piccolo passo, doloroso, sul più grande palcoscenico musicale d’Italia. Abbiamo usato la nostra fama per rendere tutti partecipi di una esperienza che non riguarda solo me. Siamo orgogliosi di essere nazionalpopolari".

Espressione spesso usata in una accezione negativa...

"Per noi è esattamente l’opposto. Nella musica ci sono i cosiddetti ’tormentoni’, che durano meno di una stagione e poi le canzoni nazionalpopolari come ‘Lasciami’ che rimangono perché parlano agli ascoltatori, li rendono consapevoli, usando il mezzo del pop".

A proposito di pop, voi siete un gruppo rock e siete in tour accompagnati da una orchestra sinfonica. Cosa aggiunge l’orchestra alla musica dei Modà?

"Sicuramente la magia. Le atmosfere create dall’orchestra hanno a che fare con le suggestioni, le evocazioni fantastiche, il sogno. Vorremmo che il pubblico si lasciasse andare, si immergesse nella dimensione sinfonica che esalta i nostri testi. Abbiamo cercato di riscrivere i brani limitando il più possibile i suoni che potessero coprire quelli prodotti dall’orchestra".

Un concerto inconsueto, quindi.

"Certo, e non solo per la presenza dell’orchestra. Lo spettacolo è stato pensato proprio per il teatro, per permettere una relazione stretta, un dialogo con il pubblico. Non ci sarà solo la musica, racconteremo le canzoni, la loro nascita, ma, soprattutto,racconteremo noi stessi. Le ‘persone Modà’".