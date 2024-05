Moda e fashion, Doratura ’84 compie 40 anni

Quello che toccano diventa oro (ma anche argento, bronzo, ottone, palladio e rutenio). Sono i cento lavoratori di Doratura ‘84 che, tra Casalecchio e Valsamoggia, rendono brillanti gli accessori più esclusivi delle griffe mondiali.

Azienda nata quarant’anni fa dall’iniziativa di quattro artigiani (Luciano Merlotti, Mario Guidi, Valerio Busi e Angiolino Sabatini) che in un piccolo laboratorio di via Caduti di Reggio Emilia, nel distretto produttivo di via del Lavoro, a Casalecchio di Reno, nel 1984 diedero vita ad un’officina specializzata nella realizzazione di finiture in metallo destinate a borse, cinture, abiti, portafogli e portachiavi.

Fibbie, bottoni, cerniere, marchi e fermagli...ogni dettaglio capace di imprimere un carattere inconfondibile al prodotto si iniziò a fare in questa officina che disegnava, progettava, e realizzava (compresa la fusione, il bagno galvanico e la rifinitura) migliaia di componenti richiesti dalle piccole e grandi case del tessile e della pelletteria.

"A quei tempi, il distretto della moda ‘made in Bologna’ era forte di marchi come Bruno Magli, Redwall, Furla, Pollini, e tanti altri" racconta Luciano Merlotti, oggi ottantenne, riserva di memoria ed esperienza di un’azienda che oggi vede già all’opera la terza generazione di ‘doratori’: Mauro Carroli, Cristina e Lara Merlotti e Daniel Carroli. La casa madre si è espansa in sede, in quello che era il Consorzio Cà Bassa, ma per corrispondere alla domanda di mercato ha trovato nuovi spazi a Monteveglio. Settanta dipendenti diretti, in gran parte giovani, ed una trentina nell’indotto, perchè il mercato globale del lusso, pur con i suoi alti e bassi, è alimentato da questo artigianato italiano in continua evoluzione.

"Il distretto della moda bolognese era ben più articolato un tempo – racconta l’ad Mauro Carroli –. Adesso i nostri clienti si chiamano Prada, Gucci, Yves Saint Laurent, Vuitton, Chanel, Dior, Fendi... Prendiamo un pezzo grezzo, un tacco in Abs o una fibbia di ottone, e lo trasformiamo in un dettaglio in materiale prezioso. È un po’ come la ciliegina su una torta. Una scarpa, una borsa, una cintura, diventa prezioso e durevole, e brillante...".

Dettagli che cambiano con la velocità della moda, c’è lo splendente, ma c’è anche il vintage. "Gli ultimi due reparti sono specializzati nell’invecchiare le cose nuove", aggiunge Carroli che ha appena riunito dipendenti e famigliari nella grande festa di anniversario che si è svolta alla Fattoria Zivieri.

Gabriele Mignardi