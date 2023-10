Moda e sostenibilità: "Cultura da diffondere"

Tantissime le sfide dell’economia circolare che il mondo della moda è chiamato ad affrontare. Ma altrettante sono le potenzialità che il settore può mettere in campo per vincerle. Proprio su questo tema si è aperto l’incontro Circular Fashion – organizzato da Fondazione Fashion Research Italy, con il patrocinio di Clust-Er Create, Confindustria Emilia Area Centro e Carpi Fashion System –, per fornire ai presenti uno spaccato sulla raccolta differenziata del tessile, sulla regolamentazione del nuovo modello EPR a livello europeo e sulle prossime sfide di filiera relative all’etichettatura ambientale, al packaging e all’ecodesign. "Bisogna diffondere la cultura della sostenibilità – afferma Filippo Forni, head of innovation and sustainability di Confindustria –. Così come è importante continuare a mantenere puntati i riflettori sul tema non soltanto per capire di cosa si tratti, ma soprattutto per capire il ‘perché’ se ne parli. Anche per questo ci siamo attivati con servizi di formazione per le imprese, con l’obiettivo di diffondere questa cultura. Investire su questo aspetto porta sempre dei risultati importanti".

Presente, tra gli altri, anche l’autrice del podcast ‘Solo Moda Sostenibile’ che sottolinea l’importanza del linguaggio e della consapevolezza, per rimanere aggiornati e per prendere parte allo scenario in continuo cambiamento: "Per vincere queste sfide bisogna essere informati – sottolinea Silvia Gambi –. E più consapevolezza abbiamo, più siamo in grado di dialogare con l’altro. Anche per riconoscere meglio il green washing, l’ecologismo di facciata". "Mai come adesso c’è bisogno di diffondere la cultura della sostenibilità – conferma Maria Silvia Pazzi, founder & ceo Regenesi –. Queste sfide si vincono lavorando in sinergia". Spunti, confronti, strategie sono risultati essere i protagonisti del dialogo: "È importante avere dei punti di riferimento per accrescere le proprie competenze. E sul nostro territorio ce ne sono diversi: fatevi aiutare anche nell’immaginare nuove progettualità – spiega Massimo Garuti, referente innovazione del Carpi Fashion System –, la contaminazione in questo passaggio storico è fondamentale". "Fare rete continuerà a essere un aspetto fondamentale – aggiunge Claudia D’Angelo, responsabile archivio e punto sostenibilità Fondazione FRI – così come fondamentale è capire come muoversi per gestire scarti che possono diventare vere e proprie risorse".

