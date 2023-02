Moda e sostenibilità "Do nuova vita alle cose"

Prima architetto, poi designer di borse col marchio Saisei e oggi strategista dell’economia circolare con un profilo instagram molto dinamico ‘Vesto responsabile’, quasi 50mila follower. Giorgia Palmirani (foto), una vita passata ad apprendere nella sostenibilità, sviluppando capacità e utilizzandole per nuove avventure di personale evoluzione, rimane sempre una delle prime attiviste dell’upcycling, che è il riutilizzo creativo delle cose. Tra le ultime avventure, quella di diffondere il verbo tra gli studenti spiegando l’importanza del ‘non buttare’. E la nascita di un mercatino al Tpo: il prossimo il 5 marzo dalle 15.

Giorgia Palmirani, quanto è praticato l’"upcycling" nella nostra società?

"Il termine dovrebbe essere sempre più conosciuto, perché è legato al tema del riutilizzo delle cose e del non buttare. Purtroppo con l’avvento del fast fashion, il valore degli abiti, ad esempio, si è andato perdendo, perché se puoi comprare una cosa a due euro è chiaro che se si rompe poi non è che ti metti ad aggiustarla. L’upciclyng è proprio questo valore aggiunto che si può dare ed è il futuro. Se poi pensiamo che ogni anno 92 milioni di tonnellate di merce viene buttata e bruciata… e in mezzo ci sono anche tanti capi nuovi di cui però ci stanchiamo dopo poco, allora vediamo che il tema è urgente".

Come si è avvicinata?

"Ho iniziato a fare la mia linea di borse nel 2010, non tanto per amore della moda ma del recupero. Avevo recuperato delle vecchie canape di famiglia, un canvas molto grosso, con cui facevo una linea per la casa e poi ho iniziato con le borse. Successivamente ho iniziato a studiare, ho fatto un corso online della Cambridge University sull’economia circolare, e poi sono andata a Londra a studiare moda sostenibile alla London College of Fashion. Ho accumulato tante nozioni che ho sentito l’esigenza di raccontarle".

Dove è andata a divulgare?

"Alle scuole superiori, dove ho dato vita a dei piccoli progetti di ‘scuola circolare’, e su Instagram sul mio profilo ‘Vesto responsabile’ dove racconto storie di abiti e di riuso ma anche di etica del mercato della moda, che tanto etico non è. L’anno scorso ho lavorato con il Fermi, cercando di trasformare una scuola da lineare a circolare, raccontando come la linearità di comprare, indossare, buttare, deve trasformarsi in circolare, ovvero tutto deve rimanere in circolo ed essere trasformato. Abbiamo pensato di creare un market second hand al Tpo con studenti del Fermi, Minghetti, Sabin, Laura Bassi, Copernico, Galvani e Righi".

Benedetta Cucci