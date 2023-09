Moda, via alla stagione delle fiere. Le aziende in missione a Milano

Le aziende del sistema della moda dell’Emilia-Romagna sono impegnate in otto fiere, nei padiglioni di FieraMilano, a Rho. DaTe, Homi fashion&jewels exhibition, Micam, Mipel, Mipel Lab, The One Milano, Lineapelle e Simac Tanning Tech si presentano all’appuntamento con i buyer in un racconto in sinergia che si evolve stagione dopo stagione. Le aziende dell’Emilia-Romagna fanno parte dell’esercito di 3.500 brand, in aumento di circa il 10% rispetto all’anno scorso, mentre sono oltre 45mila i buyer attesi da ogni parte del mondo. Storie di materia prima, di macchinari e di collezioni, tendenze, sinergia di esperienze e talenti. Filo conduttore, il verde: il green della sostenibilità, che rimanda a pratiche di selezione delle materie prime e di produzione attente all’ambiente e alle persone. È il "Green deal" dell’innovazione, quella di una nuova strategia di crescita fondata su un’economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva. Da oggi a mercoledì, si terranno Micam, salone internazionale delle calzature; Mipel, salone internazionale dedicato alla pelletteria e all’accessorio moda, e TheOneMilano, salone dell’outerwear e dell’haute-à-porter. E ancora: sempre in FieraMilano, da martedì a giovedì, ecco Lineapelle, rassegna internazionale dedicata ai settori di pelli, accessori, componenti, sintetico, tessuti e modelli per calzatura, pelletteria, abbigliamento e arredamento; poi il Mipel Lab (format espositivo dedicato al sourcing di pelletteria di alto livello in cui brand e designer internazionali incontrano i principali produttori italiani) e Simac Tanning Tech, salone internazionale delle macchine e delle tecnologie per le industrie calzaturiera, pellettiera e conciaria. Un numero consistente di aziende dell’Emilia-Romagna prenderanno parte al Micam, la fiera delle calzature più importante al mondo. "Micam guida la ripresa del settore calzaturiero nazionale e gioca un ruolo chiave per l’affermazione delle nostre aziende, che hanno bisogno del supporto fieristico per affermarsi nei mercati internazionali – ha detto Giovanna Ceolini, presidente nazionale Assocalzaturifici –. Con oltre 3.700 aziende e più di 72mila addetti, questo segmento produttivo è uno dei pilastri assoluti del sistema della moda".

Intanto Valentino Fenni, vicepresidente di Assocalzaturifici e presidente dei calzaturieri di Confindustria Fermo, esulta per la vittoria sul fronte del credito d’imposta. "Il ministro Urso – dice – ha firmato un decreto che evita alle imprese la restituzione entro novembre del credito d’imposta sulle spese sostenute e documentate, che invece ogni impresa credeva garantite, così come chiesto dall’Agenzia delle entrate. Il viceministro ha poi spiegato che l’unica soluzione per evitare di restituire quanto si ritiene di avere correttamente ricevuto è una certificazione".