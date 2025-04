Modalità e termini di iscrizione via mail. Le procedure

Sono 2.544 le pre-iscrizioni ai centri estivi 2025. Questo su una platea di potenziali iscritti di 2.627 bimbi per la fascia 3-6 e 3.855 ragazzini per quella 6-14. C’è tempo fino al 28 aprile per la richiesta. Attenzione: una sola domanda per ogni figlio e sarà possibile scegliere fino a due alternative di centri estivi per ogni turno di frequenza. Dopo l’invio, si riceverà via email un link e un codice richiedente che serviranno per la conferma nella fase successiva. La seconda fase scatterà il 5 maggio. Entro il 9 maggio si dovrà confermare la domanda già inviata. Per farlo, sarà necessario collegarsi al link ricevuto al momento dell’invio della domanda e inserire il codice richiedente. La conferma avverrà velocemente con due semplici click.

Nel caso di più domande che afferiscono allo stesso nucleo anagrafico, il codice richiedente sarà associato al medesimo orario e alla medesima data di invio per tutte le domande di iscrizione dello stesso nucleo anagrafico. Se tra il 5 e il 9 maggio non si conferma la pre-iscrizione, non sarà possibile accedere ai centri estivi. Fino al 24 aprile, per chi ha un Isee fino a 35.000 euro, sarà possibile presentare domanda di contributo per partecipare ai centri estivi e a Scuole aperte tutto l’anno. Si tratta di 100 euro settimanali, per un massimo di 300 euro complessivi per ogni partecipante.