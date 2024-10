’Modello Montagnola’ nel mirino . I dubbi di Coalizione civica: "Non si utilizzi con leggerezza"

Il ’modello Montagnola’ non convince tutta la maggioranza di Palazzo d’Accursio. Coalizione civica, dopo le dichiarazioni della capa di Gabinetto Matilde Madrid sull’ordinanza prefettizia in risposta alla violenza in piazza XX Settembre, non nasconde i suoi dubbi.

Detjon Begaj, capogruppo della costola di sinistra della maggioranza di Matteo Lepore, parte da una premessa: "La sicurezza non è l’unico problema, perché c’è anche un problema sociale. E vanno affrontati entrambi". Da qui, da forza progressista il consigliere di sinistra fa "un appello affinché si eviti attraverso l’ordinanza di alimentare lo stigma e la ghettizzazione. Il potere straordinario di mandare via una persona da uno spazio pubblico, anche se non sta commettendo reati ma solo per il proprio status di pregiudicato, potrebbe alimentare l’invisibilizzazione delle persone marginalizzate". Tradotto: il ’modello Montagnola’ "non può essere utilizzato con leggerezza".

Il motivo? "Il tossico, il piccolo spacciatore che si accoltella per pochi euro, chi ha problemi psichiatrici o è senza casa e documenti a causa delle politiche razziste e fallimentari nell’accoglienza, rimangono tali anche se non li vediamo coi nostri occhi. Per questo, spostare queste persone da un’altra parte può dare sollievo temporaneo ma alla lunga non basterà", insiste Begaj. Che, però, vuole andare oltre alla polemica politica e ideologica: "Non sfugge a nessuno che in Piazza XX Settembre e dintorni ci sia un problema di sicurezza. Anche se sono situazioni analoghe a tante altre città, il sindaco e la giunta non possono voltarsi dall’altra parte e non lo stanno facendo. Bene, quindi, che si tornino a riempire gli spazi della piazza vicina alla stazione e l’immobile della Porta con le associazioni e le attività, perché è fondamentale come presidio civico e sociale".

Insomma, "la risposta non può essere solo securitaria, ma vanno valutati anche altri percorsi", dettaglia Begaj. Poi mette nel mirino il governo e il suo ddl sicurezza ("da contrastare"), ma anche il viceministro dei Trasporti, Galeazzo Bignami, che deve "risolvere il disastro del sistema ferroviario nazionale, invece di attaccare costantemente Bologna". Infine, un accenno al nuovo studentato di via Gramsci a un passo dalla stazione.

Un investimento di Kryalos sul quale Begaj mette l’accento: "Genererà una frequentazione positiva, ma chiediamoci perché dobbiamo affidarci ai privati e alla ’generosa’ concessione di posti letto convenzionati, invece di avere dallo Stato finanziamenti certi e adeguati per fare studentati pubblici come quello che invece farà il Comune con risorse proprie. Il disinvestimento nel welfare, nelle politiche abitative, nell’accoglienza è frutto della preferenza di una politica securitaria che genera consenso elettorale sulla paura senza risolvere problemi, in una spirale infinita".