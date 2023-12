Modena, bimba contesa: "Ridatemi mia figlia"

"Ho cambiato idea. Rivoglio la mia bambina". Così Michela, una ragazza intervistata dalla trasmissione ’Le Iene’, nella puntata andata in onda martedì 12. Il servizio dedicato al tema dei ’parti anonimi’ racconta di questa giovane donna che decide di portare a termine la gravidanza nonostante non abbia intenzione di tenere, una volta nata, la bimba. Nel servizio Michela ricostruisce i giorni immediatamente successivi al parto: racconta di aver maturato la decisione di riprendersi la figlia nei tempi previsti dalla legge – "undici dopo il parto", spiegano i suoi legali – ma di non aver avuto assistenza da parte del Policlinico di Modena, che ha prima contattato telefonicamente e poi via mail. A causa di questa condotta – a suo dire – "negligente", ora, quattro mesi dopo il parto, si ritrova a dover intraprendere una difficile battaglia in tribunale per riavere la sua piccola, nel frattempo affidata a una famiglia ’d’emergenza’. Contesta, però, questa ricostruzione l’Azienda ospedaliero universitaria. "La paziente ha partorito il 23 luglio scorso dopo aver espresso la scelta di partorire in anonimato e di non procedere alla denuncia di nascita. Il 24 luglio, la donna, contro il parere dei medici, firma per la dimissione e lascia l’ospedale senza aver proceduto alla dichiarazione di nascita, effettuabile direttamente in reparto entro tre giorni, o in alternativa entro il decimo nel Comune di residenza o dell’avvenuta nascita". Così "in data 25 luglio, preso atto della mancata partecipazione della madre ad un incontro già programmato con i professionisti per procedere alla valutazione del caso – spiega l’Aou – il personale sanitario intervenuto nel parto, in assenza della volontà di riconoscimento del genitore, ha proceduto a effettuare la dichiarazione di nascita per garantire alla neonata la protezione giuridica e i suoi diritti fondamentali" e "sono stati attivati i competenti servizi sociali che l’hanno presa in carico dandone immediata comunicazione al Tribunale dei minori". Quando poi la paziente, "il 31 di luglio, ha scritto al reparto manifestando la propria volontà di ritornare sui suoi passi, correttamente le è stato risposto che era già avvenuta la necessaria presa in carico. I Servizi Sociali, essendo stato investito della situazione il Tribunale dei Minorenni, contattati dal legale della signora, gli hanno appunto suggerito di rivolgersi, senza indugio, al Tribunale dei minori per portare avanti l’istanza della signora".