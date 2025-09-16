Moderna, sostenibile, funzionale. La nuova piscina sta per aprire

Sabato, 20 settembre, alle 17 sarà inaugurata la nuova piscina di Castenaso, in via Marano 1/B: una struttura moderna, sostenibile e funzionale, che rappresenta uno dei principali investimenti in infrastrutture sociali e sportive del territorio negli ultimi anni. L’idea di dotare Castenaso di un impianto natatorio prende forma nel 2013 grazie a una proposta della società Rari Nantes Castenaso, che oggi ne è anche proprietaria.

L’assessore alle Opere Pubbliche e Urbanistica, Sergio Monti, ha voluto rivolgere un sentito ringraziamento all’Ufficio Tecnico comunale per la professionalità e l’impegno dimostrati nella realizzazione delle opere di urbanizzazione necessarie all’apertura dell’impianto. "Inauguriamo molto più di una piscina — commenta il sindaco Carlo Gubellini — apriamo uno spazio pensato per le persone, per il benessere e la socialità. È un progetto che abbiamo voluto con determinazione e che rispecchia il nostro modo di amministrare: visione, concretezza e capacità di costruire alleanze solide tra pubblico e privato. Un investimento sul futuro, che sarà punto di riferimento per famiglie, giovani, scuole e associazioni". Alla cerimonia di inaugurazione saranno presenti anche Stefano Bonaccini, europarlamentare, Roberta Li Calzi, assessora allo Sport del Comune di Bologna, Paolo Crescimbeni, delegato allo sport per la Città Metropolitana di Bologna, e Roberto Dalle Nogare, presidente di Rari Nantes Castenaso. Parteciperanno anche ospiti sportivi di grande rilievo: Davide Cassol, ex nazionale di nuoto e primatista italiano nei 100 rana e 100 misti, Ekaterina Vasilyeva, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Sydney 2000 con la nazionale russa di pallanuoto, Adrian Muntean, campione mondiale master di pallanuoto, e Filippo Gori, oro agli europei U16.

z. p.