Modernissimo, Bologna stella del cinema

Com’è lavorare con Wes Anderson? Una domanda cui forse qui a Bologna nessuno saprebbe rispondere, a meno che non abbia lavorato con il regista texano in un film, ma forse c’è chi potrebbe dire qualcosa su come sia collaborare con Anderson, invitarlo e averlo spesso ospite nel proprio cinema. Qualcuno come il direttore della Cineteca Gian Luca Farinelli, che nell’ultimo episodio di ’Supernova’, il podcast di Alessandro Cattelan per Chora Media, viene citato da Jeff Goldblum come un "pal" di Wes Anderson "un amico che gestisce un cinema storico a Bologna, uno storico e cinefilo incredibile che insegna a Wes Anderson un sacco di cose sul cinema". E così il podcast cominciato con una domanda più generica sulla cerchia di attori amici del regista di Grand Hotel Budapest, diviene un tuffo nella nostra città con il focus ’A Bologna con Wes Anderson’.

Sì perché Anderson e Goldblum si sono in effetti incontrati proprio al Modernissimo – il "cinema storico" – nel novembre del 2023 per l’inaugurazione della sala della cineteca che il regista paragonò al Louvre. Goldblum arrivò qui per la proiezione del cult ’La Mosca’ e come ricorda in Supernova passò alcuni giorni molto piacevoli con Wes, tra camminate sotto i portici e cibo delizioso. "L’ultima volta che l’ho visto – racconta – è stato a Bologna, ho dimenticato il nome del ristorante…". Poi chiede a Cattelan se vada spesso a Bologna e il conduttore gli risponde di esserci stato giusto qualche giorno prima a teatro. Insomma, incroci inaspettati sotto le Due Torri che sembra molto amata dai protagonisti della settima arte.

Comunque, ecco che il ’cinema storico’ amato da Anderson prosegue nel mese di ottobre – tra un po’ saranno due anni dall’apertura quindi – con un ricco cartellone di titoli che farebbero impazzire il regista texano. Oggi alle 20 inizia la celebrazione della pioniera del cinema Elvira Notari, protagonista indiscussa dell’età d’oro del muto napoletano a 150 ani dalla nascita, con con la proiezione del nuovo documentario, presentato a Venezia, ’Elvira Notari. Oltre il silenzio’, che presentato dal regista Valerio Ciriaci e dalla produttrice Antonella Di Nocera (replica mercoledì 15 ottobre, ore 16). Si proseguirà con due film della Notari accompagnati da musica dal vivo: venerdì 17 ottobre alle 18,30 ’Fantasia ’e surdato’ (con Antonella Monetti alla voce e fisarmonica e Michele Signore al violino e al mandolino) e sabato 18 alle 20, ’A Santanotte (oltre a Signore, ci saranno Umberto Maisto alle chitarre, Anastasia Cecere ai Flauti, Simona Frasca al clarinetto e Dolores Melodia alla fisarmonica). Oggi intanto, Gian Luca Farinelli sarà a Castel Sant’Angelo per la presentazione della mostra Roma e l’invenzione del cinema che inaugurerà domani.

Benedetta Cucci