Modernissimo, il Diversity manager: "Noi disabili esclusi dalla platea"

Il Modernissimo, un "autentico disastro" per l’accessibilità delle persone disabili: è quanto denunciato da Maximiliano Ulivieri, attivista membro del Diversity team del Comune. "Il problema non riguarda tanto l’accesso al cinema sottoterra da Piazza Re Enzo, che è assicurato da un ascensore, quanto più il fatto che con la carrozzina non si possa accedere in platea per motivi di sicurezza: è messa a disposizione solo una piattaforma elettrica, che in caso di incendio non può essere utilizzata", spiega Ulivieri durante un convegno in Cappella Farnese, alla presenza della ministra per la Disabilità Alessandra Locatelli. E aggiunge: "Si sta cercando di recuperare, ma ora è più difficile".

Inoltre viene portato alla luce un altro problema: in galleria non è previsto un reale e preciso posto per i disabili, ma solo un generico spazio tra scale e poltrone. È però presente una stanza di sicurezza (safety room), che invece manca in platea. Ulivieri non vuole fare polemica: "Quando ho fatto presente di non sentirmi considerato al Modernissimo, mi sono sembrati tutti molto dispiaciuti. Non è un problema di incompetenza, ma comprendo che quando uno non vive direttamente certe esperienze, queste cose sfuggono. Questo è un esempio di cosa succede quando si fanno i progetti senza prima consultare le persone con disabilità", commenta il Diversity manager del Comune.

La Cineteca ricorda che già a novembre, durante una commissione consiliare sul tema, aveva illustrato il particolare contesto architettonico del Modernissimo e la delicatezza del recupero. Sul tema della platea invece fa sapere che i tecnici stanno lavorato al massimo per dare risposta alle tante associazioni che si occupano di accessibilità, mentre l’apertura della pensilina (a breve) garantirà un ingresso più facile.

al.pav.