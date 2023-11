Modernissimo, istruzioni per l’uso. Orari, biglietti e pausa pranzo

Finiscono oggi i 10 giorni di festeggiamenti al Modernissimo e da domani il cinema di via Rizzoli entra nella programmazione tradizionale, accanto al Lumière e alla sala Cervi. Avrà un programma in carta dedicato, che per questo mese mette sulla cover l’immagine di Ingrid Bergman e Gregory Peck da ’Spellbound-Io ti salverò’ di Hitchock, omaggiato con vari titoli. Ad aprire il cartellone di novità è alle 20,30 ’Dream Scenario’ di Kristoffer Borgli, ma già alle 22,30 c’è ’Delicatessen’ di Jeunet e Caro del 1991, visione cult. Domani arriva la musica con ’Callas - Parigi, 1958’ e l’ultimo spettacolo con ’Shining’ di Kubrick. Tra i registi omaggiati Ozu, Fellini, Disney e in arrivo Maestro di Bradley Cooper, ’Un colpo di fortuna-Coup de chance’ di Woody Allen, Wonka di Paul King e One Life di James Hawes. Prendono il via anche gli incontri-lezioni Inno alla Fotografia con Michele Smargiassi una volta al mese e già si preannuncia il film di capodanno, The Rocky Horror Picture Show alle 22,30. Il Modernissimo inizia quindi a comportarsi da cinema ’normale’, anche se, come chiarisce Gian Luca Farinelli, direttore della Cineteca, "non lo sarà mai davvero", per l’offerta così complessa di eventi.

E proprio per questo suo carattere esuberante, che ha un po’ sconvolto le regole a cui tutti eravamo abituati, ecco qui un bugiardino Modernissimo, con 6 punti fondamentali.

I biglietti: per il mese di dicembre si possono già acquistare online sul sito cinetecadibologna.it. Biglietteria: non esiste la biglietteria dentro al cinema Modernissimo, quindi se si desidera acquistare un biglietto al volo alla maniera analogica, bisogna farlo al Bookshop e Biglietteria Modernissimo in piazza Maggiore, al Voltone del Podestà. Orari: il cinema non è sempre aperto, ma segue gli orari delle proiezioni o degli incontri. Venerdì 1, ad esempio, apre alle 18 ma martedì 5 invece apre alle 10,30 coi Goonies e va dritto fino alle 22,30: un ultimo spettacolo tra le 22 e le 22,30 c’è tutti i giorni. Un’ora sola: il film delle 13 non sarà tutti i giorni, è fondamentale quindi seguire il programma. Il costo di questa proiezione della pausa pranzo è di 3,50 euro, con il cibo da portare in sala 15 euro. Il caffè Pathè: apre un’ora prima della prima proiezione e chiude un po’ dopo l’ultima. Quindi ci saranno giorni in cui si potrà fare colazione, altri giorni si potrà pranzare e fare merenda e tutti i giorni aperitivo. In futuro avrà un orario più lungo. Il Matinè: con colazione costa 8 euro e i film della fascia pomeridiana, con inizio 15,30 e 16,30 (esclusi i festivi) 3,50. Schermi e lavagne-Disney Classics 6 euro.

Benedetta Cucci