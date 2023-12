Modernissimo, l’anno inizia sul tappeto rosso

È dedicata a Isabella Rossellini, che sarà in città il 17 gennaio, la "copertina" del programma del Modernissimo per il nuovo mese di gennaio. Trentuno giorni ricchissimi di contenuti, dalla retrospettiva dedicata alla cinefilia di Bernardo Bertolucci, in occasione dell’uscita nazionale di The Dreamers, passando per i classici italiani restaurati e una rassegna con i film usciti 40 anni fa, ovvero quando iniziava la programmazione del Lumière. L’attrice e regista presenterà alcuni suoi lavori cortissimi, a cominciare da Green Porno, proseguendo con Mammas e chiudendo con Darwin what?. Un formato, quello dei film da due minuti, che Rossellini scopre all’inizio del Duemila, quando si iscrive a etiologia e intuisce quanto possa essere divertente realizzare piccoli film indipendenti, con una troupe di poche persone. Un’attenzione da vera cinefila, la sua, che si sposa molto bene con lo spirito del centralissimo e sotterraneo Cineclub che il primo gennaio propone alle 21 l’anteprima di The Dreamers, per poi riprogrammarlo dal 6 e distribuirlo in tutte le sale dall’8.

E nel celebrare il grande Maestro, la Cineteca propone al Modernissimo una filmografia fatta dei titoli amati dai tre ragazzi protagonisti (interpretati da Eva Green, Louis Garrel, Michael Pitt) e citati nel film, tra classicissimi (come Il circo di Charlie Chaplin e Freaks di Tod Browning, L’angelo azzurro di Josef von Sternberg e Il corridoio della paura di Sam Fuller) e tocchi di Nouvelle Vague (come quelli di Jean-Luc Godard e i suoi Fino all’ultimo respiro e Bande à parte e di François Truffaut con i suoi 400 colpi e Jules et Jim, che si vedrà il primo gennaio).

Ma cosa usciva in quel 1984 che vedeva la nascita, il 17 gennaio, del Cinema Lumière in via Pietralata 55? Ecco che la Cineteca coglie l’occasione per festeggiare la mitica sala ora in via Azzo Gardino e pure raddoppiata, con Splendidi quarantenni: da un cult come Non ci resta che piangere a Bianca, da C’era una volta in America a Brodway Danny Rose, da Innamorarsi a La storia infinita, da Nightmare a Stranger than Paradise.

Ed ecco anche una rassegna di classici del cinema italiano che si apre il 4 gennaio con Il giorno della civetta di Damiano Damiani dal romanzo di Leonardo Sciascia. Gennaio è tempo di omaggi, con il Festival Louis Garrel dal 19, in cui il pubblico insegue sullo schermo questo irresistibile ragazzo selvaggio ripercorrendone la folgorante carriera, con Omaggio a Michael Haneke, regista tedesco che con Funny Games – thriller disturbante e dirompente che riflette sull’impatto della violenza nei media – sconvolse nel 1997 il pubblico della Croisette e ancora con Omaggio a Quentin Dupieux. Il 31 gennaio farà il suo ingresso al Modernissimo un piccolo caso cinematografico, "Kissing Gorbaciov" di Andrea Paco Mariani e Luigi D’Alife, con i CCCP, che qui vediamo riuniti nella storica formazione.