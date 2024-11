Modernissimo. Salvatores presenta. Napoli-New York

Un ospite davvero speciale, domani, al cinema Modernissimo. Alle 19.30, infatti, Gabriele Salvatores sarà presente per l’anteprima del suo nuovo film Napoli-New York. La pellicola, che vede fra i protagonisti Piefrancesco Favino. Nell’immediato dopoguerra, tra le macerie di una Napoli piegata dalla miseria, i piccoli

Carmine e Celestina tentano di sopravvivere come possono, aiutandosi a vicenda. Una

notte, s’imbarcano come clandestini su una nave diretta a New York per andare a vivere con la sorella di Celestina: I due bambini si uniscono ai tanti emigranti

italiani in cerca di fortuna in America.