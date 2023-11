Modernissino: è già febbre da ’Cineclub’

Il primo film che accenderà la luce sul ’finalmente’ inaugurato Modernissimo, sarà oggi alle 18 il Valerio Zurlini di maggior successo, con un meraviglioso Alain Delon. Al regista bolognese scomparso nel 1982 a soli 56 anni, il privilegio dell’opening della sala (festeggiamenti fino al 3011), con ’La prima notte di quiete’, selezionato e presentato da Marco Tullio Giordana, poco dopo la lezione che tiene Marco Bellocchio alle 16 . Ed è già effetto cineclub. Le prenotazioni online, sul sito della Cineteca, dove si entra nella programmazione del nuovo cinema, sono aperte da alcuni giorni e si può scegliere un posto tra le 16 file della platea (più altri 8 posti a ogni lato) e le 4 in galleria: vi accomoderete nella poltrona Akira Kurosawa o nell’Alberto Sordi? Perché no, nell’Alain Delon, per fare pendant. E comunque, i posti liberi si contano su una mano. Da quando è stato reso disponibile il calendario con le proiezioni c’è stata la corsa allo shopping, che, parlando di cinema, è un fatto clamoroso. Ma ’Cineclub’ è proprio il nome di una sezione della programmazione al cinema di piazza Re Enzo e ad esempio, per 8½ di Fellini sempre oggi alle 21, è già sold out. Ancora un po’ di posti liberi, invece, per ’Ciao Nì’ di Paolo Poeti, viaggio psichedelico e psicanalitico nella mente e nella vita di Renato Zero, domani alle 19. E dove, se non in ‘Cineclub’, poteva finire il cult ’La casa dalle finestre che ridono’ di Pupi Avati? Con il fratello Antonio, sarà in sala mercoledì 29 alle 18 e i posti ‘da brivido’ stanno per esaurirsi. Sold out domani per il nuovo film ’La chimera’ di Alice Rohrwacher, che sarà in sala con la sorella Alba.

Cinefili attenzione, perché inaugura una sezione che si potrebbe definire ’experience’, ovvero la proiezione delle 13 ’Un’ora sola’, che mette in campo film che non superano i 60 minuti e che vanno ’consumati’ nella durata della pausa pranzo, solo nei giorni lavorativi. Si comincia domani con ’Un’ora sola ti vorrei’ presentato dalla regista Alina Marazzi e si prosegue giovedì con un programma di trailer e venerdì ’Ai confini della realtà’. Eccezionale lunedì 27, quando la pausa delle 13 prevederà l’incontro con Wes Anderson che dialoga con Nicolas Saada e anche una serie di cortometraggi a sorpresa: naturalmente tutto esaurito per il regista americano che sarà a Bologna già sabato 25 per presentare alle 16,30 il primo vero capolavoro moderno del cinema iraniano, ’Brick and Mirror’ di Ebrahim Golestan e poi il 26 per ’Él’ di Luis Buñuel alle 17,45. Un weekend di fuoco davvero quello che si preannuncia sul cartellone, perché alle 19,30 arriverà anche Jeff Goldblum, protagonista del classico ’La mosca’ di Cronenberg. Alessandro Bergonzoni presenterà invece ’Il grande Lebowski’ dei fratelli Coen giovedì 23 alle 20, Paola Cortellesi arriva il 27 alle 16 per presentare ’Risate di gioia’ di Mario Monicelli, Giuseppe Tornatore presenta il suo ’Nuovo Cinema Paradiso’ il 28 alle 16,30, i Manetti Bros. tornano in città alle 19,30 per l’anteprima di ’Diabolik chi sei?’ e all’ultimo spettacolo ecco Vinicio Capossela in sala per un evento speciale con Stefano Ricci, Mario Martone introduce la sua scelta, ’Close up’ di Kiarostami, giovedì 30 alle 17,45 e alle 22,15 ecco Giorgio Diritti fresco di ’Lubo’, parlare di ’Effetto notte’ di Truffaut.