Modesto carica l’Atalanta: "Mi aspetto tanto dai ragazzi"

L’Atalanta già qualificata ai playoff con tre giornate di anticipo stasera è di scena a Padova sul campo della seconda in classifica. La ricerca del terzo risultato utile in trasferta nell’ultimo mese dopo i pareggi sul campo della capolista Mantova e a Trieste. Baby Dea quinta con 55 punti e il morale alle stelle che in queste ultime tre giornate vuole fare più punti possibili per prepararsi al meglio per i playoff.

Come ha spiegato lo stesso mister Francesco Modesto: "Mancano tre gare prima dei playoff e dobbiamo giocare come abbiamo sempre fatto, per fare più punti possibili e vedere dove arriviamo in classifica".

Difficile agganciare il quarto posto del Vicenza a 55 punti, i nerazzurri dovranno tenere dietro il Legnago sesto con 54 punti.

In queste ultime tre giornate probabileturn over per dare maggiore spazio ai ragazzi meno utilizzati in stagione.

ATALANTA (3-4-1-2): Vismara; Berto, Solcia, Ceresoli; Palestra, Panada, Gyabuua, Bernasconi; Capone; De Nipoti, Vlahovic. Fabrizio Carcano