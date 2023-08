Modifiche al Piano Urbanistico di Persiceto: Le proposte e i dubbi dei cittadini

Fino al prossimo 17 settembre è possibile presentare on line eventuali osservazioni (una per argomento) al Pug (Piano urbanistico generale) che il Comune di San Giovanni in Persiceto intende varare dopo l’estate.

Occorre compilare l’apposito modulo, che si trova nel sito web comunale alla sezione urbanistica, ed inviarlo. Terminato questo periodo, il documento del Piano passerà poi alle fasi successive per la finale approvazione in consiglio comunale.

"Il Piano urbanistico generale – spiega il sindaco Lorenzo Pellegatti - individua le linee strategiche di sviluppo e rigenerazione del territorio sul lungo periodo. Ciò sulla base di precise scelte di assetto e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa urbanistica nazionale e regionale".

E il primo cittadino continua: "In particolare, il Pug riguarda il contenimento del consumo di suolo, la rigenerazione dei territori urbanizzati e il miglioramento della qualità urbana ed edilizia, la tutela e la valorizzazione del territorio, la promozione delle condizioni di attrattività e la promozione di maggiori livelli di conoscenza del territorio. Dunque aspettiamo pareri ed osservazioni da parte dei cittadini".

Sul tema si è già tenuto un incontro pubblico di presentazione del Pug nel Chiostro di San Francesco che aveva visto la partecipazione di un nutrito numero di persicetani. Il Comune ricorda ancora che i cittadini interessati all’argomento possono poi prendere visione degli elaborati del Pug nella sezione dedicata sempre sul sito del Comune. Per particolari problematiche inerenti temi specifici sul nuovo strumento urbanistico, è disponibile anche l’Agenda on line del servizio urbanistico con appuntamenti già disponibili. Gli appuntamenti potranno essere svolti in presenza, videoconferenza o tramite contatto telefonico e avranno la durata di 30 minuti.

