Modifiche al traffico sulla via Porrettana

Interruzioni del traffico e riduzione ad una sola corsia di marcia oggi dalle 12 alle 19 sulla via Porrettana, nel centro di Casalecchio, con segnalazioni dalla rotatoria Biagi e deviazioni sull’asse attrezzato per lo svolgimento del carnevale dei bambini e la sfilata dei carri che comporta anche il divieto di transito nella parte centrale di via Marconi, e fino all’intersezione con la via Porrettana, a ridosso del ponte sul Reno. E poi il divieto esteso anche fino tratto compreso tra via Mazzini e via Piave e tra la rotatoria Biagi e la via Martiri della Libertà nella corsia di marcia in direzione di quest’ultima.