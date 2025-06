Modifiche alla viabilità. Lavori in via Matteotti, istituito il senso unico

Lavori in corso in via Matteotti a Castel Maggiore. A causa di un cantiere di E-Distribuzione per la posa di cavidotti e cavi media tensione, in via Matteotti è stato istituito un senso unico in direzione di Granarolo dalla rotatoria via Matteotti - via Montale - via San Pierino fino alla località Castello. Per chi viene da Granarolo sarà possibile raggiungere Castello per accesso a proprietà private e attività commerciali. Ma non sarà possibile proseguire su via Matteotti verso via Gramsci. La modifica della viabilità resterà in vigore fino al 30 luglio, alla fine dei lavori.