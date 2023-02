Giorgio

Comaschi

E quindi...

1 - Decide la temperatura che deve esserci in macchina e come devono essere i finestrini ("c’dumaròn").

2 - Dice sempre che il navigatore sta facendo fare una strada che non è quella, e propone, anzi, ordina, un percorso alternativo che va a finire al Trebbo o in zona Roveri, non ammettendo mai di aver sbagliato ("c’dumaròn")

3 - Il marito dice quella che sarebbe stata la strada da fare e lei risponde secca: "Eee mocchè!". Rincarando con:

"Te credi ancora a quei bagagli lì?" ("c’dumaròn").

4 - Lei funge da navigatore

di rally e suggerisce continuamente tutte le operazioni del pilota. "Sinistra qua!". "Adesso gira e prendi la prima", "Frena!", "Accelera che sembri una lumaca", "Sta più a sinistra", "Occhio al ciclista!", "Cosa fai sei imito,

è rosso!" ("c’dumaròn).

5 - Accende la sigaretta

o l’Iqos senza chiedere e apre mezza finestrino con 2 gradi sottozero fuori. Con lui che dice: "E’ un po’ freschino però". E lei che ribatte: "Mocché freschino!" (c’dumaròn).

6 - Se al marito suona il cellulare e lui lo guarda, lei subito dice: "Rispondi poi dopo" (c’dumaròn).

7 - A un certo punto, non si sa quando, fa: "Com’è che questo sedile è così avanti?" (c’dumaròn).

8 - Dice: "Torna indietro dal tabaccaio che io devo comprare le sigarette".

Lui ribatte: "Ma siamo in ritardissimo, non potevi pensarci prima?".

E lei: "No, fai inversione" (c’dumaròn).

9 - Esauriti i termini e i rimbrotti relativi alla guida lei fa: "E poi vatti a far vedere quella cisti nella schiena" (c’dumaròn).

A quel punto il suono sommesso che l’uomo covava fra se e se, diventa vocalmente udibile: "Soocia c’dumaròn". Seguono importanti ritorsioni.