Moglie e suocera avvelenate. Oculista rinviato a giudizio. La difesa: "Processo indiziario"

Il volto provato, smunto. L’abbraccio veloce con familiari e amici che lo aspettavano fuori dall’aula. Giampaolo Amato, l’ex medico sessantaquattrenne della Virtus accusato di duplice omicidio aggravato, ieri mattina si è presentato in tribunale sorretto da una stampella. Al termine dell’udienza preliminare, durata circa due ore, la gup Nadia Buttelli lo ha rinviato a giudizio, accogliendo la richiesta avanzata dalla procuratrice aggiunta Morena Plazzi e il sostituto Domenico Ambrosino. Il processo davanti alla Corte d’Assise inizierà il prossimo 6 marzo. L’oculista, difeso dagli avvocati Gianluigi Lebro e Cesarina Mitaritonna, è accusato di aver ucciso la moglie, Isabella Linsalata di 62 anni, nella notte tra il 30 e il 31 ottobre 2021 e, ventidue giorni prima, anche la suocera 87enne Giulia Tateo. Entrambe furono trovate morte di mattina nella camera da letto delle loro abitazioni, comunicanti, in circostanze simili e sospette dato che le loro condizioni di salute non erano tali da giustificare un decesso improvviso. Dagli accertamenti autoptici su Linsalata, voluti dalla sorella, emerse che la donna era positiva a Midazolam, una benzodiazepina, e Sevoflurano, un anestetico ospedaliero, uniti in un cocktail letale. Le stesse sostanze furono trovate anche nel corpo dell’anziana, riesumato a gennaio scorso a seguito dei dubbi dei parenti viste le somiglianze con il decesso della figlia.

Amato, che si trova in carcere dallo scorso 8 aprile, in aula ha rilasciato spontanee dichiarazioni proclamandosi ancora una volta innocente rispetto alle due morti che gli vengono attribuite e dicendo che da otto mesi si trova privato di tutto. L’oculista, che deve rispondere anche di peculato e detenzione illecita dei farmaci usati per uccidere le due donne, ha inoltre chiesto che venga attenuata la misura cautelare a suo carico. Decisione sulla quale, però, la giudice si è riservata. "Ci vediamo a marzo in Corte d’Assise – così i legali della difesa – e lì ci difenderemo nel modo più totale. Quella è la sede in cui si può discutere di questo processo, che è veramente un processo indiziario. Il nostro assistito è molto provato, ma innocente".

A costituirsi parte civile sono stati la sorella di Linsalata, difesa dall’avvocato Maurizio Merlini, e il fratello di Giulia Tateo, assistito dalla legale Francesca Stortoni. Non si sono costituiti contro il padre, invece, i due figli. "Il rinvio a giudizio – le parole di Merlini – con cui si è conclusa l’udienza preliminare parla da solo". Per l’accusa, Amato avrebbe commesso i due omicidi, entrambi premeditati, per ottenere l’eredità ed essere libero di portare avanti la relazione extraconiugale, che andava avanti da tempo e nota alla moglie, con un’altra donna.