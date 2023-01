Molari "La sanità del futuro? Medici specializzandi nelle Case della comunità"

di Donatella Barbetta La sanità del futuro vista da Giovanni Molari, rettore dell’Alma Mater, tra carenza di medici e una maggiore presenza dell’università sul territorio. Il numero dei camici bianchi rappresenta una criticità. Che cosa pensa di fare per gli specializzandi, dal momento che molti sarebbero pronti a dare una mano dal punto di vista lavorativo? "Sicuramente il tema è complesso ed è vero che le leggi nazionali sono rigide. Tuttavia, Regione e Università stanno lavorando a un nuovo Protocollo sulle Scuole di specializzazione che favorirà la collaborazione tra Atenei e Servizio sanitario, in equilibrio tra esigenze del Servizio sanitario e necessità di garantire la migliore formazione agli specializzandi", risponde il rettore. Potranno lavorare negli ospedali o in altre strutture? "Gli specializzandi svolgono ordinariamente attività di formazione pratica nelle reti delle Scuole, ben oltre le sedi assistenziali a direzione universitaria e, in prospettiva, anche nelle strutture intermedie quali le case della comunità. Fin dal 2019, gli specializzandi degli ultimi due anni possono essere assunti nelle strutture del Servizio sanitario e svolgere 32 ore di attività lavorativa e formazione pratica. E sempre negli ultimi due anni di frequenza è possibile conferire agli specializzandi incarichi di lavoro autonomo con procedure più agili. Infine, da poche settimane la...