Molesta una cassiera del Lidl e poi tenta una rapina: arrestato

Bologna, 25 ottobre 2023 – Ha molestato una cassiera del Lidl chiedendole di avere un rapporto sessuale, allontanato dai carabinieri è tornato poco dopo nello stesso supermercato, armato di bastone, per tentare di commettere una rapina. Per questo un ventiquattrenne bengalese è stato arrestato dai militari dell'Arma per tentata rapina impropria aggravata.

Il tutto è accaduto alle 12.30 di lunedì 23 ottobre, quando il ventiquattrenne, disoccupato e senza fissa dimora, è entrato al Lidl di via Larga e ha iniziato a disturbare i dipendenti e a molestare una cassiera, a cui chiedeva insistentemente di avere un rapporto sessuale. Sono stati così allertati i carabinieri che hanno individuato l'uomo a cui hanno intimato di smetterla con questi comportamenti.

Il ventiquattrenne, invece, ha fatto esattamente l'opposto. Dopo poco è tornato al Lidl armato con un bastone di legno con cui ha minacciato il responsabile del supermercato, dicendogli "Ti ammazzo", per poi allontanarsi senza aver pagato una bottiglia di birra.

I carabinieri sono così tornati in via Larga e questa volta hanno arrestato il ventiquattrenne, su cui pendono numerosi precedenti per reati contro la persona, con l'accusa di tentata rapina impropria aggravata. L'uomo è stato portato in carcere, su disposizione della Procura di Bologna.