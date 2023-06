Molesta due donne in pochi minuti, finisce in carcere a Bologna

Bologna, 1 giugno 2023 – Un 27enne di origini pakistane è stato arrestato dalla polizia di Bologna e portato in carcere in attesa dell'udienza di convalida, con l'accusa di violenza sessuale.

Lo scorso martedì, infatti, intorno alle 22.40 la polizia ha ricevuto una segnalazione riferita a un uomo che aveva tentato di approcciare una donna a bordo di un autobus, in via Rizzoli. L'uomo si era avvicinato a una passeggera di 20 anni e aveva iniziato a molestarla, mostrando i genitali: la ragazza ha reagito e iniziato a gridare e mentre l'uomo cercava di scendere dal bus è stato individuato e fermato dagli agenti, contattati dagli altri passeggeri.

In seguito la polizia ha ricostruito che il 27enne, pochi minuti prima, aveva molestato un'altra donna, palpeggiandola mentre passeggiava in via Santo Stefano, ma era riuscito a dileguarsi senza essere identificato.