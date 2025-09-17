Molesta la badante della moglie malata

Palpeggia e fa avance sessuali alla operatrice socio sanitaria (oss) che accudisce la moglie malata: scatta il braccialetto elettronico per un 62enne straniero a Vado di Monzuno. L’uomo, che non ha precedenti penali, deve rispondere dei reati di violenza sessuale e atti persecutori. Il dispositivo elettronico e la misura cautelare del divieto di avvicinamento sono scattati a seguito di un’indagine dei carabinieri della locale stazione appenninica. Il provvedimento è stato emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna su richiesta del pubblico ministero che ha coordinato le indagini dei militari.

Tutto è iniziato tempo addietro a seguito della querela presentata da una donna sulla cinquantina, vittima del 62enne. La donna, un’operatrice socio sanitaria, ha raccontato ai carabinieri della stazione che, da qualche tempo, svolgeva la sua professione anche a casa di una signora anziana e malata del territorio, poi identificata nella moglie del 62enne ora indagato per violenza sessuale. Poco dopo che la 50enne oss aveva iniziato a prestare i suoi servizi di assistenza domiciliare a casa della coppia il marito, 62enne, ha iniziato ad avere atteggiamenti insoliti: dapprima sembravano solo complimenti per quanto eccessivi e fastidiosi, In poco tempo sono diventate vere violenze fatte di palpeggiamenti, carezze non richieste e non gradite e affettuosità morbose. A questo si aggiungevano continue allusioni di carattere sessuale che il 62enne rivolgeva alla operatrice sanitaria mentre compiva atti osceni. Da ultimo l’uomo ha iniziato a pedinare la 50enne fino a casa tutte le volte che lei finiva il turno di lavoro a casa loro.

A quel punto la donna, preoccupata e intimorita per il peggiorare della si è rivolta ai carabinieri della stazione di Vado, trovando la forza di raccontare le continue condotte moleste avanzate dall’uomo. Come detto la 50enne ha spiegato che negli ultimi quattro-cinque mesi, l’uomo l’ha in più occasioni palpeggiata e molestata, pedinandola durante il tragitto per raggiungere casa. I militari della stazione montana hanno, dunque, iniziato una serie di indagini e informato il pm. A seguito degli elementi raccolti dai carabinieri il gip ha disposto la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi da lei abitualmente frequentati. Il 62enne, rintracciato dai carabinieri, è stato informato della misura cautelare a suo carico e gli è stato messo il braccialetto elettronico.

Zoe Pederzini