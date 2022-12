Molesta l’autista del bus e prova a rapinarla

Si è avvicinato alla conducente del bus con fare molesto. E dopo averle chiesto con insistenza soldi, ha prima provato a rapinarla degli occhiali, appoggiati sul cruscotto del mezzo Tper, e poi ha fatto il gesto di abbassarsi i pantaloni, provando a baciarla. È successo l’altra sera, intorno alle 21, a una fermata in via Cristoforo Colombo: secondo quanto ricostruito dalla polizia, l’uomo, un ventenne del Camerun, anziché scendere dal bus si è avvicinato alla postazione dell’autista chiedendole in modo insistente di dargli qualcosa. Dopo la richiesta di un’offerta è passato alle minacce, poi le ha sottratto gli occhiali da vista e infine l’ha molestata sessualmente. Gli agenti, già avvertiti della presenza dell’uomo molto agitato sul bus, sono intervenuti in quegli istanti bloccando il ragazzo, già con precedenti, e arrestandolo per tentata rapina e tentata violenza sessuale.

"Contrariati e amareggiati condanniamo questi episodi con tutte le nostre forze". Sono parole della Filt, il sindacato degli autoferrotranvieri della Cgil, a commento dell’accaduto. "Saremo sempre per la protezione delle colleghe – scrive il sindacato – e di tutti i colleghi a partire in primo luogo nell’insistere con l’azienda ad avere posti guida sempre più protetti e sicuri fino ad una maggiore attenzione da parte delle istituzioni. La continua battaglia sulla sicurezza del posto guida e l’incalzare costante dei protocolli di sicurezza voluti dai sindacati hanno forse hanno evitato il peggio ma, quanto successo, ci spinge a continuare fortemente su questa linea anche in sinergia con le forze di pubblica sicurezza".