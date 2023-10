"Molestata dall’animatore". La vittima ha otto anni

È accusato di aver abusato di una bambina di otto anni in uno stanzino di un villaggio turistico dove lavorava come animatore, nella zona di Capo Vaticano (provincia di Vibo Valentia, in Calabria) ed è indagato a piede libero dalla Procura di Vibo con l’imputazione provvisoria di atti sessuali su minorenne. A essere nei guai è un trentottenne di origini siciliane, accusato di avere adescato la bambina bolognese, che si trovava in vacanza con la famiglia, e di averla molestata.

I fatti risalgono alla mattina del 24 agosto scorso. Ieri l’altro però la bambina, bolognese appunto, ma che quest’estate era in vacanza in Calabria con la famiglia, è stata sentita in forma protetta in un’udienza di incidente probatorio, come richiesto dal pm calabrese Corrado Caputo e disposto dal giudice per le indagini preliminari. L’obiettivo è ricostruire con precisione i fatti denunciati. I genitori della piccola sono assistiti dagli avvocati Maria Marone del foro di Bologna e Giuseppe Aloi del Foro di Vibo Valentia: sono stati gli stessi familiari, infatti, a presentare la denuncia ai carabinieri dopo avere ascoltato il racconto choc della figlioletta.

Secondo quanto ricostruito dalla piccola, infatti, l’indagato l’avrebbe avvicinata con una scusa, convincendola a seguirlo in un piccolo spogliatoio del villaggio turistico. Qui, l’avrebbe molestata. Quando la bambina si è resa conto di quello che era successo, però, sconvolta ha avvisato i familiari, che hanno dunque allertato i carabinieri. La Procura di Vibo Valentia ha quindi disposto l’acquisizione delle immagini delle telecamere di sorveglianza del villaggio e ha provveduto a sentire alcuni testimoni, ossia i gestori e altri dipendenti della struttura.

Lunedì dunque la bambina è stata ascoltata in forma protetta, con il supporto di un psicologo e affiancata dai legali nominati dai genitori, e ha ripercorso quanto avvenuto. L’audizione è avvenuta in Calabria, secondo quanto disposto dal giudice che ha scelto di non delegare le indagini a Bologna. Così la piccola ha dovuto affrontare il viaggio e tornare nella regione in cui non aveva più messo piede, dopo la presunta aggressione.

Nel frattempo l’animatore, che a quanto si apprende era incaricato di seguire i bambini nelle attività di intrattenimento a loro dedicate all’interno del villaggio turistico, sarebbe stato licenziato. Non risulta sia già stato interrogato dagli inquirenti.

Ora, la psicologa nominata dal giudice come consulente tecnico d’ufficio dovrà depositare la trascrizione e la propria relazione sull’incidente probatorio in vista della discussione fissata davanti al gip di Vibo Valentia a fine novembre.

red. cro.