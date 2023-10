Un’altra aggressione, una giovane molestata in via Indipendenza

Bologna, 10 ottobre 2023 – C’è un problema sociale grave, che trascende la polemica politica sull’accoglienza. E trascende anche la querelle sulla gestione dei minori stranieri non accompagnati. Ed è riassunto in episodi identici e altrettanto allarmanti, consumati a poche settimane di distanza gli uni dagli altri: i più gravi, due aggressioni sessuali ai danni di due ragazze, commessi da quattro ragazzini stranieri non accompagnati ospiti di strutture per giovanissimi migranti, culminate poi in quattro arresti. L’ultimo, la notte tra sabato e domenica in via Ghirardacci con i due adolescenti tunisini arrestati dalla polizia; quello precedente, in via delle Belle Arti, con i giovanissimi autori, anche loro tunisini ospiti di Villa Aldini in via dell’Osservanza, fermati dai carabinieri. In entrambi i casi i minorenni avevano aggredito le vittime in coppia. Benché più gravi, questi non sono gli unici episodi di aggressioni sessuali tentati o consumati da giovanissimi nelle ultime settimane in città.

Soltanto sabato scorso, intorno alle 19, un’altra ragazza aveva chiesto aiuto alla polizia in via Indipendenza, raccontando di essere stata appena molestata da tre minorenni di origine nordafricana che erano poi fuggiti verso piazza VIII Agosto, facendo perdere le proprie tracce. E ancora, prima dell’aggressione di via delle Belle Arti, due ragazzini avevano inseguito una donna lungo via San Mamolo.

Era l’alba e la giovane, per sottrarsi all’aggressione, si era infilata in un negozio, con il proprietario che aveva messo in fuga i due malintenzionati. Questo, mentre in via Amendola, sempre pochi giorni fa, una clochard cinquantenne era stata molestata da un richiedente asilo ventiduenne marocchino, poi arrestato dai carabinieri.

Nella stessa zona, in via Don Minzoni, una venticinquenne, un mese fa, era stata seguita nel palazzo di casa e poi spintonata e abusata nell’ascensore da un ventiduenne gambiano, rintracciato e denunciato dalla polizia. Situazioni che confermano il report del Sole24Ore, che piazza Bologna al secondo posto nella drammatica classifica nazionale delle violenze sessuali.

Se vuoi iscriverti al canale WhatsApp del Carlino clicca qui