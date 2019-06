Minerbio (Bologna), 1 giugno 2019 – «Quel ragazzo deve essere fermato, quantomeno contenuto per non nuocere. Non solo a mia figlia, anche ad altri». Sua figlia ha 15 anni, ma nonostante l’età, da giorni vive nell’incubo. Quello di rivedere quel ragazzo poco più grande di lei che, lunedì poco dopo la fermata dell’autobus alle porte di Minerbio, l’ha aggredita e palpeggiata. Però, dice il padre della ragazzina, «lui è tuttora libero e mia moglie poco fa lo ha visto prendere il bus dove passa anche mia figlia». La quale, sottolinea ancora, «è sotto choc e siamo stati costretti a rivolgerci a uno psicologo». Era già la terza volta che il ventenne la seguiva, fino all’incontro di lunedì sulla linea dell’autobus 357.

Alla fermata lei scende, lui dietro. Inizialmente tutto normale, «probabilmente – pensa lei continuando a fare finta di nulla – abita nei paraggi». Ma non è così e invece di tenersi a distanza, il ventenne entra in azione, finge una telefonata e scompare per un attimo per ricomparire all’improvviso davanti alla sua preda. Sono momenti drammatici. La studentessa cerca di difendersi, ma le mani del giovane sono più veloci e cominciano a palpeggiarla nelle parti intime, fino a quando lui non si denuda.

E nemmeno la freddezza della ragazza di riprendere il volto dell’aggressore con il telefonino lo ferma. Sotto choc e inerme, la quindicenne riesce comunque a divincolarsi e a scappare fino all’abitazione dei suoi, per poi raggiungere il pronto soccorso di Bentivoglio dove viene soccorsa, sedata e affidata ad un team di psicologi con una prognosi di alcuni giorni. Quello stesso giorno il padre presenta querela contro ignoti in caserma, depositando la foto e il filmato girato dalla figlia – che da quel momento non ha più voluto uscire da sola – con ‘stampato’ il volto del ventenne, identificato poche ore più tardi.

Lo stesso genitore, assistito dall’avvocato Stella Pancari, ieri è tornato sulla vicenda dopo che la moglie, nuovamente alla fermata dell’autobus 357, si è imbattuta nell’aggressore della figlia. «Deve essere bloccato – è l’appello dell’uomo che ha lamentato ‘un rallentamento degli accertamenti’ – prima che possa fare altro male. Abbiamo saputo che è stato affidato ai genitori, in attesa della decisione di un magistrato. Ma – dice ancora – fino a questa mattina (ieri, ndr), la segnalazione non era arrivata in Procura e lui era in giro».

Secondo quanto si è appreso da fonti ufficiali, l’informativa dell’Arma è stata depositata in Procura giovedì e il fascicolo è stato assegnato al pubblico ministero Luca Alfredo Venturi. Il giovane autore della molestia è una persona con una disabilità psichica, seguito dai servizi di igiene mentale. La sua posizione verrà valutata, anche alla luce di questo contesto.