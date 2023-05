Preso il molestatore del bus di Bologna: aveva aggredito una ragazza anche su un treno a Riccione

Bologna, 5 maggio 2023 – Preso il molestatore seriale che aveva aggredito una studentessa di 24 anni su un bus di Bologna e, dopo essere stato scarcerato, ha aggredito una donna su un treno in transito a Riccione. Si tratta di un 37enne di origine palermitana , fermato oggi dalla polfer di Massa Carrara.

Il primo fatto risale al 15 aprile, un sabato, quando il molestatore ha tentato la violenza sessuale a bordo di un autobus a Bologna. E' stato bloccato e arrestato - grazie all'intervento dell'autista dell'autobus - ma al termine del processo è stato scarcerato con divieto di dimora a Bologna.

Dopo 10 giorni, il 25 aprile, l'uomo è stato coinvolto in un episodio analogo a bordo di un treno a lunga percorrenza in quel momento in transito nella stazione di Riccione. In quel caso la polizia ferroviaria, allertata dai ferrovieri presenti sul convoglio, all'arrivo a Bologna hanno denunciato a piede libero l'uomo. L'autorità giudiziaria, preso atto della reiterazioni dei comportamenti, ha emesso un provvedimento restrittivo dell'uomo che dopo poche ore è stato rintracciato e arrestato nella stazione di Massa Carrara.

La scarcerazione a Bologna

Dopo la violenza di Bologna era stato convalidato l'arresto dell'uomo, ma dopo 4 giorni di carcere il giudice lo ha fatto uscire disponendo per l'uomo un divieto di dimora nella città metropolitana.

La ragazza vittima dell’abuso aveva raccontato: "Mi ha schiacciata contro un finestrino, a salvarmi è stato il conducente. L’hanno scarcerato dopo solo quattro giorni. Tutto questo è frustrante".

La premiazione dell'autista

In quell'occasione l'autista, Gabriele Borelli, era intervenuto in aiuto della vittima e, dopo aver bloccato le porte, aveva dato l'allarme al 112. Proprio il giorno della scarcerazione del molestatore, il giovane aveva ricevuto un riconoscimento da parte dei carabinieri. È stato il comandante provinciale, colonnello Rodolfo Santovito, a consegnargli una copia del calendario storico dell'Arma, "per esprimergli la nostra gratitudine". Per Santovito, è anche un modo con cui si vuole dare il segno di quanto per i carabinieri è importante la collaborazione dei cittadini. Quello di Gabriele, ha detto ancora, "è un gesto che si connota di coraggio, prontezza di spirito, senso civico e grande professionalità".

Il giovane ha ribadito di non sentirsi un eroe: "gli eroi sono ben altri". All'incontro ha partecipato il padre dell'autista, Giovanni Borelli: "È una soddisfazione grandissima, ma come dice mio figlio questa dovrebbe essere la normalità, tutti dovrebbero aiutare e intervenire come ha fatto lui".