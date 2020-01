Bologna, 23 gennaio 2020 - È stato arrestato per violenza sessuale nei confronti di una minorenne e denunciato per altri due fatti identici, ai danni di una 24enne e una 32enne, tutti avvenuti nel giro di 45 minuti. A finire in carcere è stato un pakistano di 30 anni, già arrestato nel 2017 per un caso identico.

Tutto comincia ieri sera alle 20, quando l’uomo avvicina una ragazza che sta rincasando all’altezza di Porta Mascarella. La aggredisce alle spalle e la palpeggia, ma lei lo morde e fugge.

Alle 20.30 invece tocca alla 32enne, alla fermata del bus in via Irnerio: la stringe da dietro e poi la palpeggia e cerca di baciarla. Un passante lo vede e lo mette in fuga, poi chiama la polizia.

Alle 20.50 invece tocca a una 17enne, che sta andando a danza in via Galleria: l’uomo la blocca, palpeggia e bacia, e solo l’intervento di altri compagni di danza lo fa scappare. Alla fine, la polizia l’ha intercettato in via Indipendenza, grazie alla descrizione della seconda vittima; le altre lo hanno poi riconosciuto in Questura. Ubriaco, è stato anche denunciato per resistenza, dato che ha cercato di aggredire gli agenti che lo hanno arrestato.