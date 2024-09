Ai domiciliari molestatore seriale di infermiere: 67enne indagato per violenza sessuale

Bologna, 21 settembre 2024 – È finito agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico un 67enne di origini straniere, pregiudicato. Accusato di violenza sessuale, per aver palpeggiato e molestato due giovani sanitarie, un’infermiera e una oss, durante un ricovero in ospedale.

I carabinieri della Compagnia di Bologna Borgo Panigale, coordinati dal capitano Giorgia De Acutis, hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare dei domiciliari, regolati dall’applicazione del braccialetto elettronico, nei confronti dell’uomo. Il provvedimento è stato emesso dal gip del tribunale di Bologna, su richiesta del pubblico ministero che ha coordinato le indagini dell’Arma, a seguito delle querele presentate da due giovani sanitarie in servizio in una struttura ospedaliera della provincia.

Le due donne si sono rivolte ai carabinieri di via Lepido per denunciare quanto accaduto loro durante lo svolgimento dei turni lavorativi. In circostanze differenti, l’infermiera e l’oss hanno riferito di essere state palpeggiate e molestate sessualmente dal 67enne durante il suo ricovero in struttura. I fatti si sono verificati agli inizi di agosto: il primo episodio è accaduto quando l’uomo avrebbe palpeggiato con insistenza i glutei dell’infermiera; il secondo, il giorno dopo, quando avrebbe tentato di molestare nuovamente la stessa infermiera, bloccandola contro il muro.

Infine, dopo pochi giorni, il 67enne ha molestato un’operatrice socio-sanitaria riuscendo con la forza a baciarla sul viso, dopo averla spintonata contro la parete. Dopo le denunce sporte dalle due vittime, le indagini si sono protratte, riuscendo a scoprire altri due episodi di molestie messe in atto dall’uomo, nei primi giorni di settembre. Il 67enne, rintracciato dai carabinieri, è stato sottoposto alla misura cautelare disposta dal giudice.