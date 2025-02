Molestie all’ateneo di Bologna, la difesa del prof a processo: “Situazione ingiusta, è vittima”

Bologna, 26 febbraio 2025 – “La situazione non è così come è stata raccontata”. Non entra nel merito delle accuse, ma l’avvocato Maria Antonietta La Sala è fiduciosa sull’esito del processo che domani si aprirà a Bologna, con rito immediato, a carico del suo assistito, il professore associato di Scienze biologiche dell’Alma Mater imputato per stalking e violenza sessuale aggravata. “Abbiamo diversi riscontri positivi – spiega la legale –: il mio assistito ha anche potuto tenere gli esami in questi mesi. Mi sento ottimista che tutto si possa chiarire, per approdare a una seconda fase. Lui, ovviamente, è molto afflitto: ritiene di essere vittima di una situazione ingiusta, è una persona nota e tutta questa vicenda lo danneggia e lo fa stare male”.

L’indagine, coordinata dal pm Michele Martorelli, è stata condotta dai carabinieri del Nucleo Investigativo, a cui il ricercatore, difeso dall’avvocato Alessandra Pavone, a fine 2023 ha sporto denuncia, allegando una nutrita documentazione, fatta di chat e foto. Una vicenda che aveva subito fatto scattare il codice rosso, con l’applicazione, per il docente cinquantenne, del braccialetto elettronico. In un primo momento, con un divieto di avvicinamento a 500 metri dalla vittima, ridotto dal Riesame, a cui il docente ha fatto ricorso, a 200 metri.

Il docente, malgrado la misura cautelare, non è comunque stato sospeso dall’insegnamento. L’Ateneo bolognese, come aveva già spiegato ieri al Carlino il rettore Giovanni Molari, ha ribadito di essersi fatto “parte attiva collaborando fin dal primo momento con le autorità competenti. È nostro dovere attendere le valutazioni dell’autorità giudiziaria, che nella sua ordinanza cautelare non ha impedito che il docente potesse continuare a prestare servizio. Per questo ogni valutazione in merito a eventuali misure disciplinari, al momento, è sospesa. Abbiamo piena fiducia nell’operato della magistratura”. Toccherà ai giudici stabilire se il professore sia colpevole o meno. A quel punto anche l’Ateneo deciderà come agire.

n. t.