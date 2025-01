"Molestie" dall’addetto Urp. Il processo

Doveva spostare un appuntamento all’Ufficio relazioni con il pubblico dell’ospedale Sant’Orsola, ma la normale procedura si è trasformata in un incubo, almeno stando al suo racconto. Presutna vittima è una giovane cinese, oggi 23enne, che nell’agosto di due anni fa avrebbe subito molestie da parte di un addetto dell’Urp dell’ospedale, un bolognese di 55 anni. Il quale, fatta accomodare la ragazza nel suo ufficio – questa è sempre la ricostruzione dell’accusa –, avrebbe chiuso la porta e si sarebbe seduto sulla scrivania di fronte a lei per poi afferrarle la mano e appoggiarsela sui pantaloni all’altezza del cavallo, ripetendo il gesto un paio di volte mentre la giovane, sotto choc e pure in difficoltà a esprimersi parlando poco l’italiano, cercava dapprima di ritrarsi finché riusciva finalmente ad alzarsi e fuggire. E a sporgere denuncia, assistita dall’avvocato Gino Moroni.

Ieri è iniziato il processo per violenza sessuale nei confronti dell’addetto dell’Urp, difeso dall’avvocato Matteo Nanni: l’uomo respinge ogni accusa formulata dalla ventenne.

Il Sant’Orsola ha chiesto di costituirsi parte civile, ma l’istanza è stata rigettata poiché l’ospedale è stato ritenuto dal giudice solo parte ’danneggiata’ (dunque potrebbe eventualmente rivalersi in sede civile) e non direttamente ’offesa’ dal fatto.

La difesa dell’imputato ha presentato una lista di cinque testi, tutti già sentiti in fase d’indagine; quelli nominati dalla Procura saranno sentiti alla prossima udienza a marzo, insieme con la parte offesa.

f. o.