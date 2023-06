Molestie sessuali, condanna confermata

La Cassazione ha confermato la condanna a due anni e sette mesi di reclusione per il 63enne Gabriele Mauro, autista di ambulanze dipendente dell’Ausl Romagna nonché amministratore all’epoca dei fatti della Pubblica Assistenza della Città di Lugo. L’uomo, originario di Adria ma residente a San Lazzaro, era imputato per molestie sessuali nei confronti di una giovane che stava svolgendo il servizio civile: uno scenario che già in primo grado gli era valso una condanna a tre anni, poi ridotta di qualche mese in appello.