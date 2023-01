Molino Nuovo, appalto per il ponte

C’è l’affidamento dei lavori per il rifacimento del ponte sul Sillaro a Molino Nuovo. La notizia attesa da chi vive e lavora nella frazione della vallata da più di un lustro è arrivata nei giorni scorsi, formalizzata da una delibera che annuncia appunto come i lavori siano stati affidati al termine di una gara che ha visto dieci imprese edili invitate a presentare un’offerta al ribasso. A spuntarla è stata alla fine la Pontina Costruzioni Srl di Latina, che ha vinto la gara proponendo un ribasso percentuale superiore al 17%, per un importo di 1.193.290 euro, cifra alla quale vanno aggiunti 90 mila euro per oneri di sicurezza, portando il totale a superare il milione e 280 mila euro. "L’affidamento è provvisorio", tiene a precisare il vicesindaco Andrea Bondi, considerando che fino al 5 febbraio ci sarà tempo per eventuali ricorsi secondo quanto dispone la legge in materia di affidamento di appalti di lavori pubblici. Con ogni probabilità, ruspe e pale cominceranno ad operare non prima di marzo. Poi l’intervento proseguità per circa otto mesi.