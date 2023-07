Bologna: molossi aggressivi lungo il Reno, torna la paura

Bologna, 14 luglio 2023 – Un mese e mezzo dopo, lungo il Reno è tornata la paura. La paura di essere azzannati dai molossi che girano liberi nel parco, alle spalle di via della Birra.

In realtà, adesso dei tre cani che a giugno, in una sola mattina, avevano morso tre persone mandandole all’ospedale, ne è tornato solo uno. Un pitbull, che è stato riaffidato, dal canile, al proprietario. Ossia il tunisino di 45 anni denunciato, a suo tempo, dalla polizia.

E il molosso, l’altra notte, libero come al solito, senza guinzaglio, né museruola, è andato addosso a una residente, che stava portando a spasso il suo cane in via della Berleta.

"Era circa mezzanotte – racconta Nadia –. Avrò fatto 50 metri lungo la strada a ridosso delle case, quando ho visto spuntare dal buio questo pitbull, che si è lanciato contro il mio cane. Che per fortuna è grosso, pesa 60 chili, e altrettanto buono. Io l’ho tirato, sono arrivati muso a muso. Ero terrorizzata che potessero azzannarsi, urlavo. E intanto, con calma, ho sentito il proprietario sopraggiungere, dicendo al cane: ‘Fermati’". Quando il quarantacinquenne ha raggiunto Nadia, senza riuscire a bloccare il cane, che intanto era scappato libero verso il parco, l’ha anche aggredita verbalmente: "Io ero ancora molto scossa – racconta –. Gli ho detto che i cani si tengono al guinzaglio. E lui per risposta mi ha riempito di insulti, urlandomi di tutto".

Intanto, la confusione aveva svegliato i residenti della strada, che si sono affacciati dalle finestre, con la conseguenza che l’uomo si è allontanato nella direzione che aveva preso il suo cane. "A quel punto ho chiamato il pronto intervento della polizia locale, perché comunque c’era un cane pericoloso e libero di fare del male – dice ancora Nadia –. Io non so se registrano le chiamate, perché una risposta come: ‘Io non posso mica correre dietro ai cani’ a una cittadina spaventata non mi sembra appropriata. E neppure l’invito: ‘Non può prenderlo lei questo cane?’, quando mi stava per aggredire. Finirà come l’altra volta, che per prendere provvedimenti sarà necessario che qualcuno si faccia male".

Alla fine, conclude Nadia, "ho chiesto di aprire una segnalazione per schiamazzi lungo il Reno, visto che altro non si riusciva a fare. Ma sono rammaricata, arrabbiata e preoccupata. È una brutta situazione, che si aggiunge al degrado di questa zona". Come Nadia, anche altri residenti si sono subito allarmati vedendo di nuovo l’uomo a spasso con il pitbull, l’unico dei tre cani di cui era proprietario, lungo il Reno. I tre molossi a giugno non furono sequestrati dalla municipale, ma solo affidati al canile, dopo che il tunisino che li aveva con sé era stato portato in Questura per essere fotosegnalato. Gli altri due molossi erano di una cittadina algerina che dopo i fatti ha rinunciato alla custodia. E ora sono al canile di Trebbo, nella speranza di riuscire ad affidarli, appena ce ne sarà la possibilità, a qualche famiglia che si occupi davvero di loro e voglia loro quel bene necessario a curarne l’aggressività.