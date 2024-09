"Molte attività chiuderanno"

Tuona Renato Nucci, proprietario del negozio di stampanti e di altre forniture per l’ufficio: "Prima c’era un bel via vai di gente, ora non c’è più nessuno. Questo è un danno grave a carico di chi, come me, abita e lavora da anni in questa zona oggi più che mai afflitta da questi problemi che appaiono irrimediabili". Nucci lavora in quella che definisce "la zona più colpita dai cantieri in assoluto e quella dove hanno eliminato oltre 200 posti auto". Oltre a essere un commerciante, è anche presidente del Comitato Palasport e referente Ascom della zona: "Quando ci sono le partite è un disastro ed è sempre più difficile anche per i residenti trovare parcheggio. Tutto questo mentre entro la fine dell’anno molte attività potrebbero chiudere".