"Molti punti oscuri, cerchiamo ancora giustizia"

Fare chiarezza sui "tanti punti oscuri" della vicenda della Uno Bianca. L’appello viene dal cardinale Matteo Zuppi, durante l’omelia alla celebrazione in onore dei tre carabinieri uccisi al pilastro – Otello Stefanini, Mauro Mitilini e Andrea Moneta –, ieri, nel trentaquattresimo anniversario della strage. "Cerchiamo giustizia, ricordando l’eversione di una trama di male, vigliacca doppiamente, perché utilizzava l’impunità di una divisa, che in realtà gli autori hanno infangato e umiliato. E allora sgomento e orrore", prosegue Zuppi, legatissimo alla mamma di Otello, Anna Maria (come sottolinea all’inizio della messa), soprattutto pensando che sono stati colpiti "tre indifesi che garantivano la sicurezza. Stefanini, capopattuglia, e i membri dell’equipaggio Moneta e Mitilini, della stazione carabinieri Bologna Porta Lame", ma è l’occasione per ricordare tutti, 24 morti e 114 feriti, sette anni di terrore. Oltre agli "assalti razzisti, compiuti da persone lucidamente feroci e razionali. Hanno sparato anche a lavavetri di origine marocchina, uccisero senza motivo operai senegalesi, una persona nomade, tanti testimoni delle loro rapine", commisero "omicidi gratuiti come quello del direottre della Cassa di Risparmio di Pesaro, Ubaldo Paci". E aggiunge: "Il cardinal Caffarra giustamente disse che devono accettare la punizione, senza sconti, ma allo stesso tempo senza accanimenti. Ma anche davanti a Dio. E questo è il fine della pena, che è anche la rieducazione. E giustizia infine è la verità sui tanti punti oscuri, che ancora – e un po’ ferisce – ancora cerchiamo. Perché sappiamo che solo la giustizia può in parte riparare il male, che altrimenti infetta il delicato corpo del tessuto sociale. Non solo quindi la lotta alla violenza – incalza Zuppi –, ma credo che il testamento dei nostri ragazzi è proprio quello del rispetto, sempre, della vita, della dignità di ogni persona e dei suoi diritti".

Anche il comandante provinciale dei carabinieri, Ettore Bramato, ha ricordato "Mauro, Andrea e Otello", intenti "a proteggere la comunità con esemplare coraggio e incondizionato spirito di sacrificio". Il sindaco Matteo Lepore si unisce alle richieste dei parenti, sottolineando che bisogna "ancora risolvere tanti punti oscuri, siamo al fianco delle richieste dei familiari".

Chiara Gabrielli