Monari, primi giorni in carcere L’ex Pd starà in cella almeno sei mesi Spese pazze, bilancio in chiaroscuro

di Federica Orlandi

L’ex capogruppo del Pd in Regione Marco Monari ha pagato per le sue "Spese pazze": ora sta trascorrendo i suoi primi giorni nel carcere di Forlì. Con tutta probabilità ci rimarrà almeno per i prossimi sei mesi. Dopo la condanna per peculato a quattro anni e cinque mesi, diventata definitiva dopo il ricorso rigettato in Cassazione, sarà costretto a restare in cella finché la pena residua non sarà inferiore ai quattro anni. A quel punto, potrà chiedere di scontarla con metodi alternativi, come l’affidamento in prova ai servizi sociali.

Tutto ebbe inizio ormai undici anni fa. Era il 2012 quando il vento di indignazione per i rimborsi illegittime e gli sperperi della politica soffiò su tutto il Paese, portando all’apertura di numerosi fascicoli in diverse città dello Stivale. A Bologna, l’allora procuratore capo Roberto Alfonso coordinò le procuratrici Antonella Scandellari e Morena Plazzi nell’inchiesta che, alla fine, vide indagati 41 consiglieri regionali, di tutti i gruppi e partiti, e tre milioni di spese illecite contestate.

Il primo fascicolo fu aperto per fare luce sulla gestione dei fondi di Idv dal 2005 al 2010, con l’ex consigliere Paolo Nanni unico indagato per peculato. Poi però, sull’onda del malcontento a livello nazionale, l’inchiesta si espanse. Fino a culminare nel famoso blitz in Regione della Guarda di finanza, il 2 ottobre 2012, quando piombarono sull’aula intenta a votare il piano di austerity e trasparenza per acquisire centinaia di faldoni di documenti: le carte sui fondi elargiti ai gruppi dal 2005 al 2012, con rendiconti e ’pezze’, cioè fatture e scontrini, della legislatura. Per l’indagine fu addirittura creato un apposito pool di finanzieri del Nucleo di polizia tributaria. In quella "rimborsopoli" finì di tutto. Ricevute "sospette" perché prive di indicazione di rimborso, altre intestate al singolo consigliere anziché al gruppo assembleare. Poi scontrini di pranzi, cene – alcune addirittura in contemporanea, due nella stessa sera in posti diversi –, hotel di lusso. Addirittura spese da 50 centesimi per l’accesso a un bagno pubblico. Poi bottiglie di vino dal valore di 100 euro e più, pasticcini, spumanti, e ancora romanzi, articoli da regalo,

fiori, collane, penne preziose da 500 euro, addirittura un divano-letto e un phon. Pure donazioni a enti e contributi per cene di beneficenza. E naturalmente trasferte e rimborsi chilometrici. Molti degli indagati rassegnarono le dimissioni dopo il polverone. Diversi non tornarono più a fare politica e cambiarono vita.

Oltre alle spese ‘pazze’, poi, era contestata anche un altro tipo di voce contestata, quella per il partito: tradotto, l’accusa sostenne che venissero spesi soldi anche per iniziative di partito, che, seppur inerenti alla politica, non erano relativi al gruppo consiliare e quindi rimborsabili dalla Regione. Ma i giudici in larga parte rigettarono questa interpretazione, ridimensionando di gran lunga i capi contestati. E via via, nei diversi gradi di giudizio, le accuse si assottigliano sempre di più. Monari, alla fine, è stato appunto condannato alla pena più alta, seguito dall’ex capogruppo del Pdl Luigi Villani (due anni e un mese, definitiva). Altri sono stati assolti dopo le condanne in appello, Silvia Noè dell’Udc e Roberto Corradi della Lega Nord scelsero invece di patteggiare rispettivamente a un anno e cinque mesi e un anno e mezzo). Roberto Sconciaforni (Federazione della Sinistra) fu assolto in primo grado, sentenza confermata in appello, così come Anna Pariani (Pd).

Intanto, il mondo politico non si sbilancia all’indomani della notizia dell’arresto di Monari. Nessuno commenta, neppure i vecchi colleghi in consiglio. Il trascorrere del tempo ha forse fatto passare la voglia di parlare anche ai tanti che, all’epoca, finirono nella bufera e a taccuini chiusi criticarono anche aspramente la gestione della maxi inchiesta.