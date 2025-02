Speranza a Bologna: il monastero che riapre per malati e famiglie

Bologna, 2 febbraio 2025 – Tremila e cinquecento metri quadrati coperti, più un giardino di altri tremila. Il Monastero della Visitazione non è soltanto un luogo dove il tempo si è fermato, ma un gioiello dove prenderà vita un futuro fatto di solidarietà. “Abbiamo imparato che la vita è vita sempre e diventa più forte nell’incontro – spiega Giacomo Faldella, presidente di Fondazione Sant’Orsola –. Per questo, d’accordo con l’Arcidiocesi, vogliamo donare alla città uno spazio di accoglienza e incontro, aperto a bambini e anziani, alle persone sane e a quelle con malattia”.

Per svelare e raccontare il monastero, dal 15 febbraio al 9 marzo, ogni sabato (dalle 16 alle 20) e ogni domenica (dalle 10 alle 14) ecco le visite di ‘ExClausura’ affidate a Valerio Grutt, tra installazioni e performance.

I posti sono limitati (massimo 12 persone per ogni visita-spettacolo), con prenotazione gratuita e obbligatoria sul sito di Fondazione Sant’Orsola (all’indirizzo online www.fondazionesantorsola.it/ex-clausura).

“Il futuro del monastero lo costruiremo grazie alla generosità di cittadini e imprese che nutrono il desiderio di dare vita a un luogo dove avere cura degli altri”, prosegue Faldella. Fondazione Sant’Orsola avvierà così una campagna per il nuovo monastero, che culminerà il 15 marzo in una serata a Palazzo Re Enzo, nel cuore di Bologna, dove prenderà il via una raccolta fondi per dare un contributo fondamentale al progetto.

Sulle vestigia dell’antica via Emilia di Bologna, con le Torri all’orizzonte, c’è una porta chiusa sotto un portico che rimanda a storie di crociate e pellegrini, il portico degli Alemanni. Dietro quella porta chiusa, c’è un mondo che per duecento anni è stato invisibile agli occhi, ma che presto sarà visibile (anche) al cuore: il Monastero della Visitazione – che dal 1819 ha accolto suore di clausura e che da sei anni è chiuso – diventerà una comunità aperta grazie alla volontà dell’arcidiocesi di Bologna, del cardinale Matteo Zuppi e all’impegno della Fondazione Sant’Orsola, che entrerà nelle celle, nel chiostro, negli spazi dell’anima che nessuno ha mai visto.

Il muro di cinta con le varie sopraelevazioni

Il Monastero ospiterà malati, parenti dei ricoverati, bimbi, anziani: qui verranno accolte le persone che vengono a Bologna anche da tutt’Italia per trovare le cure di cui hanno bisogno, così come le attività che la Fondazione Sant’Orsola ha avviato per gli anziani con Alzheimer e le loro famiglie.

E poi la sede della logopedia per i bimbi con la sindrome di Down, inserimento lavorativo, incontri e tanto altro.

Vi raccontiamo tutto questo perché è una storia che nessuno conosce. E’ un luogo che nessuno conosce. Abbiamo avuto il privilegio di entrare nella struttura protetta da mura alte fino a otto metri.

Si possono notare le sopraelevazioni che le monache dell’ordine della Visitazione di Santa Maria (le Visitandine) hanno fatto realizzare pian piano negli anni, mentre i condomìni accanto crescevano aggredendo la campagna Erano arrivate a essere 60, nel 2019 le ultime si trasferirono nel Comasco. Vi raccontiamo tutto questo perché ora l’ordine ha deciso di cedere la proprietà all’Arcidiocesi di Bologna, che sta realizzando un progetto pantagruelico di ristrutturazione.

L'area vista dall'alto

Vi raccontiamo tutto questo perché nelle prossime settimane Fondazione Sant’Orsola avvierà una grande campagna per dare un contributo fondamentale alla realizzazione del progetto.

Vi raccontiamo tutto questo perché in un mondo dove si pensa sempre di più all’Io, c’è un gruppo di persone, imprenditori e professionisti che dedicano il loro tempo al Noi.

E per questo vanno sostenuti. C’è, in questo susseguirsi di corridoi e stanze semplici ma curate, un passo antico. Le virtù richiamate sopra ogni stanza (modestia o nascondimento, per esempio) si respirano negli oggetti ancora sui tavoli o sui foglietti appesi alle bacheche.

Si legge così: bisogna servire e servirsi con semplicità; ci si deve impegnare a tenere gli occhi bassi per rispetto; si fanno le faccendine con delicatezza per non disturbare gli altri.

Sui muri ci sono iscrizioni secolari, i nomi delle monache arrivano da tutte le parti del mondo: testimonianze di un mondo che fu, di attenzione, cura e inclusione. Monito per un mondo che sarà, di attenzione, cura e inclusione.

Spesso si sottovaluta il ruolo che le fondazioni svolgono a sostegno della nostra sanità.

Una delle migliori del Paese, chiaro, eppure alle prese con tagli e trasferimenti ridotti, conti incerti e a volte non capace di sostenere tutto quello che ruota attorno al sistema di cura (dal tema affitti all’aiuto alle famiglie e a chi resta solo). Dunque, non prendiamo tutto questo per scontato, finiremmo per accorgercene troppo tardi.