Mondiali a Basket City, Regione e Comune: “Pronti a ospitarli, è un ’ritorno a casa’”

Bologna, 16 dicembre 2023 – “Accoglieremmo i Mondiali di basket con grande positività e con grande disponibilità. In Emilia-Romagna e a Bologna non sarebbero un’astrazione, perché da noi la pallacanestro è di casa". Insomma, quella kermesse iridata è già una missione. Dopo il lancio di Lorenzo Sassoli de Bianchi – sulle pagine del Carlino – e dopo l’ok della Federazione Italiana Pallacanestro che valuterà con Coni e governo la candidatura dell’Italia ai Mondiali di Basket 2031, anche la Regione per bocca di Giammaria Manghi prende in mano la palla a spicchi e segna da 5 metri, piedi per terra solo retina. Con la sicurezza di chi sa che una manifestazione del genere la nostra terra potrà organizzarla senza alcun problema.

"Sarebbe del resto nella filosofia piena che la Regione sta provando a realizzare sotto il titolo della Sport Valley – spiega Manghi, capo politico della presidenza Bonaccini e coordinatore dei progetti sportivi per viale Aldo Moro –. Un evento del genere starebbe benissimo nella dimensione che la nostra Valley ha ormai trovato. Mettiamo già in fila il Tour, il Gran premio di Formula 1, la Coppa Davis, abbiamo raggiunto un attrattività di caratura internazionale che vuol dire anche interazioni di massimo pregio. Insomma, i Mondiali sarebbero coerenti con l’attuale piano di lavoro".

Scambi formali sul tema tra Fip e Regione non ci sono ancora stati, ma presto arriveranno. "Abbiamo già un ingaggio in corso con loro sul girone degli Europei femminili di Basket del 2025, dialoghiamo continuamente assieme a Palazzo d’Accursio – continua Manghi –. I grande eventi sportivi portano a un territorio una crescita economica e anche reputazionale, inoltre da noi il Basket è uno sport di casa, da sempre. Oggi abbiamo la Virtus Bologna che sta portando avanti un cammino oltre le previsioni in Eurolega, la Fortitudo che sta andando benissimo, Reggio Emilia che è una grande piazza per il Basket e anche la Romagna con Rimini e Forlì, per esempio che offre una grande tradizione. Nel momento in cui la candidatura al Mondiale dovesse trasformarsi in assegnazione, noi ci faremo trovare pronti".

Il presidente della Fip, Petrucci, ha già dichiarato che l’Emilia-Romagna avrà un "ruolo preminente" nel caso che la kermesse prendesse davvero vita nello Stivale. Gli impianti effettivamente ci sono già. "E’ la terza Regione per cui siamo pronti. Dall’Unipol Arena in giù, la nostra Regione ha già gli impianti adatti per capienza – conclude Manghi –. Abbiamo la possibilità di organizzare un’ospitalità policentrica. Non solo in Regione, si potrebbe anche replicare il modello del Tour, con un’alleanza con un’altra Regione. Non sarebbe inaffrontabile. Certo, nel caso il protagonismo dell’Emilia-Romagna dovrebbe essere sicuramente un fattore".

Soddisfatto anche il Comune di Bologna, con Mattia Santori che fa un discorso che tocca corde politiche. "Vengo da quattro appuntamenti con la Figc sugli Europei di Calcio del 2032, che l’Italia organizza assieme alla Turchia – spiega il delegato metropilitano al Turismo e ai Grandi eventi sportivi –. Partendo da quest’esperienza, secondo me, la prima cosa da fare è un lavoro con le altre federazioni europee. È chiaro che l’Europa, dopo l’Asia e il Medio Oriente, abbia il suo evento, ma sarà fondamentale bussare alla porta di Spagna, Francia e Germania, parlare con le altre federazioni. Serve il loro appoggio, altrimenti è difficile organizzare un evento così da soli".

Palazzo d’Accursio è sulla stessa lunghezza d’onda della Regione. "L’Italia ha il vantaggio di una buona rete di mobilità tra le città, ha aeroporti che funzionano bene, Bologna ne è un esempio. Sia noi, sia altre città non siamo gli ultimi arrivati in termini di organizzazione di questi eventi – continua Santori –, abbiamo una credibilità consolidata, c’è bisogno soltanto che la Fip ci guidi perché la connessione con gli uffici delle altre città che curano le grandi manifestazioni è ottima, e anche con la Regione la sinergia è ovviamente ottima e consolidata".