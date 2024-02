Mondiali dei giovani chef, Francesco è terzo

Lo scorso anno fu premiato come miglior giovane cuoco d’Italia. Pochi giorni fa in India ha conquistato il terzo posto alle Olimpiadi mondiali dei giovani chef. Francesco Orsi, 19 anni, bolognese di Sasso Marconi, nel 2023 si è diplomato all’alberghiero Veronelli di Casalecchio. Da quattro mesi lavora come cuoco al ristorante L’Ufficio postale di via San Mamolo a Bologna. Per partecipare alla decima edizione dell’International young chef olympiad organizzata dall’istituto internazionale di gestione alberghiera con la collaborazione delle principali federazioni nazionali dei cuochi, fra le quali quella italiana (Fic) ha chiesto dieci giorni di ferie al termine delle quali è tornato in Italia con una medaglia di bronzo meritata dopo una competizione serrata con i coetanei di altri 60 nazioni del mondo. Dopo le eliminatorie di Nuova Delhi e Pune, Orsi accompagnato in trasferta dal prof. e chef Simone Magnanini, è approdato alle finalissime di Calcutta al termine delle quali, secondo la numerosa giuria internazionale, ha conquistato il gradino più basso del podio alle spalle dei giovani chef di Azerbaigian e Nepal.

"I miei concorrenti diretti erano un po’ più grandi e nonostante alcuni miei errori credo di avere ottenuto un risultato del quale sono orgoglioso. E’ stata una esperienza di confronto e scambio molto stimolante e formativa. Ringrazio il mio maestro Magnanini, i miei genitori, e anche la scuola che mi ha formato", commenta il giovanissimo chef che fu iscritto alla competizione mondiale quando era ancora studente del Veronelli di Casalecchio, subito dopo essere stato premiato col riconoscimento di ‘Giovane ambasciatore del territorio 2023’ al Senato della Repubblica.

Nipote d’arte (suo nonno Walter, oggi 88enne, è stato cuoco all’ospedale Maggiore di Bologna) decise presto di dedicarsi a questa impegnativa professione: "Decisi di fare il cuoco a 11 anni, rientrato da scuola e nella necessità di cucinarmi da solo un pollo alla piastra. Venne bello e buono, perchè la cucina non è solo nutrimento, ma è una forma d’arte. Da allora non ho smesso mai di studiare e sperimentare". La dirigente scolastica del Veronelli Rosalba De Vivo coglie anche i frutti di una collaborazione con la Fic: "Un riconoscimento che rende merito alle qualità di Francesco ma anche alla nostra scuola. un esempio per tutti i ragazzi".

Gabriele Mignardi