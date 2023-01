Mondino si svela a Palazzo Boncompagni

’Impertinenze’ a Palazzo. ’L’impertinente’ è Aldo Mondino e lo scrigno è il rinascimentale Palazzo Boncompagni, dove visse anche Papa Gregorio XIII. La cornice, invece, è la mostra dedicata a questo maestro del Novecento che inaugura il 30 gennaio in concomitanza di Arte Fiera e prosegue poi fino al 10 aprile in via del Monte 8. Dopo Michelangelo Pistoletto. Dal Rinascimento alla rinascita e Marino Marini. Cavalli e cavalieri a Palazzo, è quindi la volta di Aldo Mondino (Torino 1938-2005), eclettico artista che ha lavorato nel periodo della Pop Art e dell’Arte Povera fino ai primi anni del nuovo millennio con originalità e raffinata ironia, senza mai nascondere la contraddizione manifesta tra il titolo e il soggetto dell’opera. Nei suoi lavori l’artista ha sempre giocato con l’ambiguità del linguaggio e, agendo sul significato letterale delle parole, ha creato situazioni paradossali ma credibili in termini di narrazione.

Ecco spiegato, dunque, il titolo della mostra Aldo Mondino. Impertinenze a Palazzo, organizzata dalla Fondazione Palazzo Boncompagni, istituita nel 2022 per valorizzare il palazzo, in collaborazione con l’Archivio Aldo Mondino. Mondino ha vissuto a Parigi, poi a Torino e Roma, viaggiando molto in Medio Oriente e in India ed esponendo in musei di grandi città americane ed europee. La mostra, realizzata grazie al sostegno di Emil Banca, con la curatela di Silvia Evangelisti, presenta una quindicina di lavori di grandi dimensioni particolarmente significativi della poetica dell’artista, scelti in ragione del loro rapporto con la sede dell’esposizione e a testimonianza della grande inventiva e qualità delle opere, così come per mettere in luce la capacità di Mondino di scegliere i materiali dei suoi lavori.

Si spazia infatti da quelli tradizionali, come la pittura o il bronzo (in mostra vedremo Viola d’amore del 1985 e Gerusalemme del 1988), a quelli più stravaganti, come Scultura un corno del 1980, colonna a forma di corno composta da tre elefanti in cioccolato, fino a The Byzantine Word, tavola realizzata con innumerevoli cioccolatini dagli involucri multicolori come tessere di una grande mosaico. Nella Sala delle udienze papali, i visitatori potranno ammirare dalle aste del soffitto pendere Jugen Stilo, lampadario realizzato con penne biro Bic per la personale alla Biennale di Venezia del 1993. "La scelta di inaugurare le attività della Fondazione con una mostra monografica dedicata ad Aldo Mondino non è per nulla casuale – commenta Paola Pizzighini Beghelli, presidente della Fondazione Palazzo Boncompagni e amministratore unico di Magnolia srl – e siamo felici che ciò coincida con l’anno di celebrazione dei 450 anni dalla salita di Ugo Boncompagni al soglio pontificio". Per info: www.palazzoboncompagni.it