Mondo Convenienza Bologna. "Facchini sfruttati": chiesto il processo per cinque indagati

Una protesta davanti a Mondo Convenienza

Bologna, 29 gennaio 2023 – Costretti a lavorare "senza soluzione di continuità", sottoposti a "condizioni di sfruttamento", con "turni massacranti" e in uno stato "di continuo pericolo". Bordate pesantissime che il pubblico ministero Gabriella Tavano contesta a cinque persone, ora imputate di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro nell’ambito dell’inchiesta che ruota attorno al colosso del mobile e dell’arredamento Mondo Convenienza.

Per tutti la Procura ha chiesto il processo che vedrà parti lese 21 facchini tutti di origini romene e residenti nel Bolognese: 21 erano anche gli indagati iniziali. Si tratta del legale rappresentante della holding, in carica dall’1 agosto 2014 all’8 aprile 2019, e quattro tra amministratori di cooperative appaltatrici dei lavori di logistica e responsabili operativi, "con funzioni disciplinari e di controllo" nella sede di Calderara di Reno. Il magazzino delle merci bolognesi dove erano impiegati i facchini che nell’agosto 2020, a distanza di un giorno l’uno dall’altro, depositarono ai carabinieri 18 denunce "aventi identico contenuto e riguardanti gli stessi fatti".

Atti durissimi – tutti, con ogni singola accusa, rimandati al mittente dalla proprietà che parlò di trattamenti e retribuzioni in piena regola – con i facchini che portarono alla luce una serie di presunti soprusi subiti. A partire dagli stipendi, "palesemente difformi da quanto – scrive il pm nella richiesta di giudizio – previsto dai relativi contratti collettivi di lavoro e comunque sproporzionati rispetto alle prestazioni pretese". Poi le "reiterate violazioni della normativa relativa all’orario di lavoro, con turni programmati dalle 6 del mattino senza orario di conclusione", coincidente sempre "con quello dell’ultima consegna del giorno, anche se tardi". Nella lunga lista di addebiti ci sono poi le condizioni di "continuo pericolo", le "violazioni delle normative sulla sicurezza e igiene", con i facchini costretti a "sopportare pesanti carichi fisici senza ausilio di strumentazioni meccaniche".

Non è finita, in ballo pure "metodi degradanti e umilianti di controllo a distanza", per costringere i lavoratori, "con la minaccia di penalità, alla consegna di tutti i colli affidati entro la giornata al di fuori dell’orario ordinario di servizio". Nelle denunce, infine, si parlò anche di palesi "violazioni dei diritti" arrivate addirittura a ledere "la nostra personalità", come in occasione di "prelievi ematici necessari per l’idoneità lavorativa", che sarebbero stati effettuati "sistematicamente in locali interni all’azienda, non idonei sia dal punto di vista igienico che strutturale".

Prelievi di sangue fatti in molte occasioni, sempre stando alle denunce, "nell’ufficio ferramenta del piazzale di Calderara, senza neppure l’uso dei guanti", senza "un lavandino, un lettino, un frigorifero". Tutto questo dal primo gennaio 2017 e fino al giorno di Ferragosto dell’anno successivo.